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Превзошла ожидания: Анджелина Джоли поцеловала своего поклонника 

Teleprogramma.pro 8 часов назад
Превзошла ожидания: Джоли поцеловала поклонника
Фото: NSTAGRAM.COM/ALEXTHOMASSMITH
Недавно Анджелина Джоли решила посетить театральную постановку популярного мюзикла «Дорогой Эван Хэнсен» в Лондоне, а после выступления женщина пообщалась с актерами, среди которых оказался ее преданный поклонник.
Алекс-Томас Смит не только выступает в театре, но и ценит Джоли как актрису и как женщину, иначе зачем бы еще ему делать на своем плече татуировку с ее изображением? Молодой человек показал звезде свое плечо, еще не зная, какой будет реакция Джоли. Поведение голливудской звезды превзошло все ожидания поклонника.
Портрет актрисы настолько впечатлил Анджелину, что та пришла в восторг, оставила свой автограф прямо под татуировкой и подарила парню самый незабываемый поцелуй в его жизни. Фото этого события он выложил в Instagram, в котором рассказал о своих впечатлениях от встречи со звездой мирового масштаба.
По словам Алекса, актриса пообещала вернуться и посмотреть, как он сыграет главную роль в мюзикле. Также он отметил, что вряд ли сумеет забыть это внезапное событие, а комментаторы посоветовали парню поскорее сделать татуировку автографа звезды, с чем он сразу же согласился.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анджелина Джоли
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