«Называл меня Моникой»: Бледанс провела вечер с Венсаном Касселем в Москве

Эвелина Бледанс два года назад рассталась с третьим мужем. Актриса теперь реже снимается в кино, но зато ее можно увидеть в различных ток-шоу. Некоторое время назад она попыталась завести третьего ребенка, что в столь зрелом возрасте это сделать оказалось проблематично. Сейчас у нее подрастает семилетний сын Семен, а вот старший наследник Николай давно живет в Израиле . Сердце артистки свободно, поэтому она не упускает возможности выйти в свет и показать себя.

Так на днях Бледанс посетила премьеру фильма «Особенные». На красной дорожке она появилась в бархатном платье с бантиками в стиле оверсайз. Волосы артистка оставила распущенными, а также подчеркнула лицо ярким макияжем. Примечательно, что на премьере она встретила самого Венсана Касселя . Они не только пообщались, но и провели вместе почти весь вечер. 50-летняя Эвелина проявила напор и не отходила от француза.

В соцсети она похвасталась, что заграничный гость с ней флиртовал и даже называл именем бывшей жены. «Он называл меня Моникой », — заверила Бледанс. На пост отреагировала Лолита Милявская . «Запал?», — поинтересовалась она. «Дорогая, моя, твои слова да Богу в уши!», — ответила ей артистка. А вот некоторые поклонники стали убеждать звезду, что Кассель ей не пара, так как она достойна большего.

Напомним, что французский актер 14 лет состоял в браке с Моникой Беллуччи, которая подарила ему двоих детей. Позже Кассель повстречал бразильскую модель Тину Кунаки, которая во время знакомства с ним не знала, что он известный актер. Венсан влюбился в молодую особу. Они поженились в 2018 году, а вскоре у них родилась дочь Амазони.