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«Называл меня Моникой»: Бледанс провела вечер с Венсаном Касселем в Москве 

Teleprogramma.pro 8 часов назад
Бледанс провела вечер с Венсаном Касселем
Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM
Эвелина Бледанс два года назад рассталась с третьим мужем. Актриса теперь реже снимается в кино, но зато ее можно увидеть в различных ток-шоу. Некоторое время назад она попыталась завести третьего ребенка, что в столь зрелом возрасте это сделать оказалось проблематично. Сейчас у нее подрастает семилетний сын Семен, а вот старший наследник Николай давно живет в Израиле. Сердце артистки свободно, поэтому она не упускает возможности выйти в свет и показать себя.
Так на днях Бледанс посетила премьеру фильма «Особенные». На красной дорожке она появилась в бархатном платье с бантиками в стиле оверсайз. Волосы артистка оставила распущенными, а также подчеркнула лицо ярким макияжем. Примечательно, что на премьере она встретила самого Венсана Касселя. Они не только пообщались, но и провели вместе почти весь вечер. 50-летняя Эвелина проявила напор и не отходила от француза.
В соцсети она похвасталась, что заграничный гость с ней флиртовал и даже называл именем бывшей жены. «Он называл меня Моникой», — заверила Бледанс. На пост отреагировала Лолита Милявская. «Запал?», — поинтересовалась она. «Дорогая, моя, твои слова да Богу в уши!», — ответила ей артистка. А вот некоторые поклонники стали убеждать звезду, что Кассель ей не пара, так как она достойна большего.
Напомним, что французский актер 14 лет состоял в браке с Моникой Беллуччи, которая подарила ему двоих детей. Позже Кассель повстречал бразильскую модель Тину Кунаки, которая во время знакомства с ним не знала, что он известный актер. Венсан влюбился в молодую особу. Они поженились в 2018 году, а вскоре у них родилась дочь Амазони.
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Теги:
Шоу-бизнес , Эвелина Бледанс , Лолита Милявская , Венсан Кассель , Моника Беллуччи , Израиль , Москва
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