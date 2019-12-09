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Сэкономим миллиарды!: Шнуров откликнулся на запрет WADA 

Рамблер 1 час назад
Сэкономим миллиарды!: Шнуров откликнулся на запрет WADA
Фото: Instagram
Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение запрету Всемирного антидопингового агентства (WADA) на участие России в международных спортивных соревнованиях.
Шнуров посоветовал не грустить из-за разлуки со спортом, потому что решение WADA может помочь сэкономить «миллиарды» «для науки, для студентов и врачей».
Музыкант также напомнил, что в бильярдной — «тоже, между прочим, спорт».
Шнуров усомнился, что лозунг «спорт, ты мир» действительно работает. По его словам, пока спортсмены «мячи пинают», другие успевают бомбу смастерить.
Как ранее сообщал «Рамблер», исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA. В частности, российские спортсмены не смогут выступать под флагом своей страны в ближайшие четыре года.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Всемирное антидопинговое агентство
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