Анна Большова объяснила, почему 20 лет не общается с матерью 

По словам звезды сериала «Остановка по требованию» Анны Большовой, отношения с матерью испортились после того, как ее отец снова женился. Об этом актриса рассказала в программе «Судьба человека».
Анна Большова отметила, что после развода родителей в СМИ появилась статьи о том, что она попала в секту.
«Полилась грязь в газетах. Правда была абсолютно искажена, перевернута с ног на голову. И то, что источник псевдоинформации — твой родной человек — это было очень болезненно», — призналась Большова.
По словам актрисы, «эта история здорово осложнила ее творческую биографию». Она призналась, что знает мотивы матери, но не будет говорить о них.
«Рамблер» писал, что ранее в студии программы «Судьба человека» композитор и музыкант Виктор Чайка рассказал как Алла Пугачева и Ирина Аллегрова делили песни. По его словам, песню «Транзитный пассажир» изначально должна была петь Алла Пугачева, однако ее «угнала» Ирина Аллегрова.