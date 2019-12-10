Анна Большова объяснила, почему 20 лет не общается с матерью

По словам звезды сериала «Остановка по требованию» Анны Большовой, отношения с матерью испортились после того, как ее отец снова женился. Об этом актриса рассказала в программе «Судьба человека».

Анна Большова отметила, что после развода родителей в СМИ появилась статьи о том, что она попала в секту.

«Полилась грязь в газетах. Правда была абсолютно искажена, перевернута с ног на голову. И то, что источник псевдоинформации — твой родной человек — это было очень болезненно», — призналась Большова.

По словам актрисы, «эта история здорово осложнила ее творческую биографию». Она призналась, что знает мотивы матери, но не будет говорить о них.