Малахов покинул еще один проект

Андрей Малахов больше не является главным редактором журнала о жизни звезд Starhit. Об этом телеведущий написал в открытом письме, опубликованном на сайте издания.

Малахов отметил, что с 1 января 2020 года журнал Starhit прекращает своё существование, новости из жизни звезд будут публиковаться только на одноименном портале. В настоящее время к выпуску готовятся три последних номера, однако к ним телеведущий уже не будет иметь никакого отношения.

«Да, на флоте капитан покидает судно последним, но сейчас, в преддверии новогодних праздников, мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия», — написал Малахов.

При этом журналист отметил, что журнал успешно выходил в течение 12 лет. Над ним усердно работала команда профессионалов, которые с нового года сконцентрируются на цифровой версии издания.

«Желаю сайту starhit.ru успехов, ярких новостей, искрометных материалов, впрочем, не лишенных взвешенного подхода», — отметил бывший главред Starhit.

Андрей Малахов на посту руководителя редакции журнала о жизни звезд неоднократно подвергался критике со стороны представителей отечественного шоу-бизнеса.