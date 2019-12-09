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Малахов покинул еще один проект 

Рамблер + ещё 17 1 час назад
Малахов покинул еще один проект
Фото: globallookpress.com
Андрей Малахов больше не является главным редактором журнала о жизни звезд Starhit. Об этом телеведущий написал в открытом письме, опубликованном на сайте издания.
Малахов отметил, что с 1 января 2020 года журнал Starhit прекращает своё существование, новости из жизни звезд будут публиковаться только на одноименном портале. В настоящее время к выпуску готовятся три последних номера, однако к ним телеведущий уже не будет иметь никакого отношения.
«Да, на флоте капитан покидает судно последним, но сейчас, в преддверии новогодних праздников, мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия», — написал Малахов.
При этом журналист отметил, что журнал успешно выходил в течение 12 лет. Над ним усердно работала команда профессионалов, которые с нового года сконцентрируются на цифровой версии издания.
«Желаю сайту starhit.ru успехов, ярких новостей, искрометных материалов, впрочем, не лишенных взвешенного подхода», — отметил бывший главред Starhit.
Андрей Малахов на посту руководителя редакции журнала о жизни звезд неоднократно подвергался критике со стороны представителей отечественного шоу-бизнеса.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Максим Галкин за публикацию статьи в Starhit о приобретении им и Аллой Пугачевой особняка на Кипре назвал журналиста «телесплетником», а его программу на госканале «дешёвым лживым балаганом».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Максим Галкин , Алла Пугачева , StarHit
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