«Жизнь продолжается»: сын Ротару о возвращении певицы в Россию

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал корреспонденту «Комсомольской правды» триумфальное возвращение певицы на российскую сцену. По данным издания, на «Песне года» зрители очень тепло встретили украинскую певицу.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в российском медиапространстве звучали призывы бойкотировать выступления Софии Ротару на отечественной сцене. В частности член Совета Федерации Валерий Рязанский припомнил высказывание артистки о том, что она не собирается ездить в «аннексированный» Крым и в Россию вообще.

Несмотря на это, сообщает «КП», выступление Ротару на «Песне года» прошло с триумфом: артистке аплодировали стоя, ее завалили цветами и долгое время не хотели отпускать со сцены.

Из зрительного зала были слышны возгласы: «Мы вас любим!». За кулисами певица отказалась общаться с прессой.

Корреспондент «Комсомольской правды» связался с сыном артистки Русланом Евдокименко в мессенджере с просьбой прокомментировать выступление Ротару.