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Музыкальный критик Гаспарян раскритиковал «ватную шушеру» за травлю Ротару 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Музыкальный критик Артур Гаспарян раскритиковал «ватную шушеру», которая негативно отреагировала на новогодние гастроли в России певицы Софии Ротару.
Россияне проигнорировали бойкот Ротару
«Ватная шушера, которая, конечно, здесь еще на коне, каждый раз брызжет слюной, крича о «музыке вне политики», когда в Украине заслуженно банят очередного кремлевского подпевалу-певуна или певунью из новообращенных упырей, кто в угаре лизоблюдства оправдывает кровавую бойню, крысятничество и воровство чужих земель. И вдруг эта шушера позабыла все свои кричалки о «музыке вне политики», когда в Москву — с доброй душой, открытым сердцем и безо всякой политики — только еще собралась ехать блистательная, трепетная, великая София Ротару», — написал он на своей странице в Facebook.
«Легенда, любимца миллионов, достояние нескольких поколений одной некогда единой страны. Радоваться бы! Но шушера изошла на говно, затребовала инквизиции. Неслась со своей тележкой вязкой злобы и ненависти впереди паровоза. Думала, что паровоз-то с рубиновой звездой на кумполе вот-вот прогудит «ату», а он не прогудел. Промолчал. То ли дымоход забило? То ли машинист замешкался? Или задумал коварную многоходовочку? Кто знает…» — продолжил Гаспарян.
«Обосралась, короче, «патриотическая» шушера, замахнувшись просвистеть *** (нецензурное слово, означающее «глупым», «бестолковым» и «неприятным» — прим. ВЗГЛЯД) соловьем, а пустила хриплого петуха…» — пишет музыкальный критик.
При этом тысячи зрителей на «Песне года», по его словам, «отчаянно рукоплескали», так как «заждались» и «скучали» по Ротару.
«Ласково просимо в Росію, дорога Софія Михайлівна! Вибачте, якщо що…» — заключил Гаспарян.
В воскресенье София Ротару выступила на фестивале «Песня года — 2019» в Москве и обратилась к российской публике. В прошлом году она отказалась участвовать в этой программе, не желая провоцировать «радикально настроенных» украинцев.
Напомним, народная артистка СССР и Украины София Ротару решила приехать в Россию на новогодние гастроли. Новость вызвала большой общественный резонанс: многие вспомнили, что Ротару, по информации украинских СМИ, пожертвовала значительную сумму денег ВСУ за время проведения ими карательной операции в Донбассе. Представитель Ротару опроверг эти сообщения, подчеркнув, что певица является миролюбивым человеком.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как наказать музыкантов за русофобию.
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Комментарии 22 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Артур Гаспарян , София Ротару , Деловая газета "Взгляд" , Москва
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