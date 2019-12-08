Музыкальный критик Гаспарян раскритиковал «ватную шушеру» за травлю Ротару

«Ватная шушера, которая, конечно, здесь еще на коне, каждый раз брызжет слюной, крича о «музыке вне политики», когда в Украине заслуженно банят очередного кремлевского подпевалу-певуна или певунью из новообращенных упырей, кто в угаре лизоблюдства оправдывает кровавую бойню, крысятничество и воровство чужих земель. И вдруг эта шушера позабыла все свои кричалки о «музыке вне политики», когда в Москву — с доброй душой, открытым сердцем и безо всякой политики — только еще собралась ехать блистательная, трепетная, великая София Ротару», — написал он на своей странице в Facebook.

«Легенда, любимца миллионов, достояние нескольких поколений одной некогда единой страны. Радоваться бы! Но шушера изошла на говно, затребовала инквизиции. Неслась со своей тележкой вязкой злобы и ненависти впереди паровоза. Думала, что паровоз-то с рубиновой звездой на кумполе вот-вот прогудит «ату», а он не прогудел. Промолчал. То ли дымоход забило? То ли машинист замешкался? Или задумал коварную многоходовочку? Кто знает…» — продолжил Гаспарян.

«Обосралась, короче, «патриотическая» шушера, замахнувшись просвистеть *** (нецензурное слово, означающее «глупым», «бестолковым» и «неприятным» — прим. ВЗГЛЯД) соловьем, а пустила хриплого петуха…» — пишет музыкальный критик.

При этом тысячи зрителей на «Песне года», по его словам, «отчаянно рукоплескали», так как «заждались» и «скучали» по Ротару.

«Ласково просимо в Росію, дорога Софія Михайлівна! Вибачте, якщо що…» — заключил Гаспарян.

В воскресенье София Ротару выступила на фестивале «Песня года — 2019» в Москве и обратилась к российской публике. В прошлом году она отказалась участвовать в этой программе, не желая провоцировать «радикально настроенных» украинцев.

Напомним, народная артистка СССР и Украины София Ротару решила приехать в Россию на новогодние гастроли. Новость вызвала большой общественный резонанс: многие вспомнили, что Ротару, по информации украинских СМИ, пожертвовала значительную сумму денег ВСУ за время проведения ими карательной операции в Донбассе. Представитель Ротару опроверг эти сообщения, подчеркнув, что певица является миролюбивым человеком.

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