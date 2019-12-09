На что Шепелев тратит наследство сына

По словам Владимира Фриске, сделка по продаже зарубежной недвижимости его дочери составили более 470 тысяч долларов (около 30 миллионов рублей). Изначально деньги должны были быть поделены между обителями артистки и Шепелевым как опекуном ребёнка звезды. Однако мать и отец Фриске отказались от причитающихся им денег.

«Мы с женой Ольгой отказались от доли в пользу внука, но с жестким условием, что деньги никто трогать не будет до 18-летия Платона. Вы сами понимаете — курс каждый год растет, плюс доход в виде процентов», — подчеркнул отец певицы.

Владимир отметил, что недавно к нему в руки попали документы, согласно которым становится ясно, как Шепелёв распоряжается деньгами своего сына. Оказалось, что телеведущий более двух миллионов перечислил адвокатам, с помощью которых судится с родителями певицы. Ещё почти три миллиона он списал на якобы школьные нужды Платона.

«За годовое обучение шестилетнего мальчика в нулевом классе он заплатил полтора миллиона рублей! Где вы видели такие школы, пусть даже элитные? За поступление, так называемую прописку, внес еще 467 тысяч рублей», перечисляет Владимир Фриске.

Учитывая, что Шепелев заплатил за медобследование около 42 тысяч рублей, а за школьную форму около 20 тысяч, отец певицы предположил, что часть денег телеведущий «кладёт себе в карман», поскольку озвученные цены показались ему завышенными.