Меньшиков серьезно болен? Его спектакли отменены 

Известный артист некоторое время назад обратился к докторам по поводу травмы ноги. И после этого вдруг прекратил выходить на связь.
Родные его не дают никакой информации о том, что произошло с 59-летним актером, — рассказывает «Экспресс Газета».
Между тем в театре отменены все спектакли с его участием, и на церемонию вручения премии «Звезда театрала», где Меньшикова должны были награждать за «Лучшую роль театрального актера в кино», он не пришел.
Об этом шла речь на телепередаче «Ты не поверишь» телеканала НТВ.
Публика всерьез обеспокоена: на сайте театра Ермоловой висит объявление о возврате денег за билеты из-за нетрудоспособности актера и дается объяснение, которое ничего не объясняет:
«Визит к врачу показал, что положение серьезнее, чем казалось».
Как писал «Рамблер», художественный руководитель московского театра имени Ермоловой Олег Меньшиков сообщил, что в новом сезоне поставит спектакль по пьесе Джона Осборна «Оглянись во гневе».