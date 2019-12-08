Меньшиков серьезно болен? Его спектакли отменены

Известный артист некоторое время назад обратился к докторам по поводу травмы ноги. И после этого вдруг прекратил выходить на связь.

Родные его не дают никакой информации о том, что произошло с 59-летним актером, — рассказывает «Экспресс Газета».

Между тем в театре отменены все спектакли с его участием, и на церемонию вручения премии «Звезда театрала», где Меньшикова должны были награждать за «Лучшую роль театрального актера в кино», он не пришел.

Об этом шла речь на телепередаче «Ты не поверишь» телеканала НТВ.

Публика всерьез обеспокоена: на сайте театра Ермоловой висит объявление о возврате денег за билеты из-за нетрудоспособности актера и дается объяснение, которое ничего не объясняет:

«Визит к врачу показал, что положение серьезнее, чем казалось».