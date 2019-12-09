Ивлеева объяснила отказ от детей

Ивлеева объяснила, почему они с Элджеем не планируют детей

Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева отреагировала на вопросы поклонников, которые касаются материнства.

Блогер отметила, что интересоваться подобными деталями бестактно.

Я его терпеть не могу, потому что это верх невоспитанности — спрашивать у людей, когда они собираются выходить замуж и тем более, когда рожать детей, — отметила девушка в сторис в Instagram.

По словам Ивлеевой, женщины не обязаны думать только о будущем поколении. Девушки должны развиваться во всех сферах. Они призвала всех своих поклонников отказаться от этих устаревших стереотипов.

Ранее Ивлеева призналась, что её свадьба с певцом Алексеем Узенюком, более известным как Элджей, была скучной и простой, потому что они не планировали пышного торжества, писал NEWS.ru.