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Ивлеева объяснила, почему они с Элджеем не планируют детей 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Ивлеева объяснила отказ от детей
Фото: Инстаграм
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева отреагировала на вопросы поклонников, которые касаются материнства.
Блогер отметила, что интересоваться подобными деталями бестактно.
Я его терпеть не могу, потому что это верх невоспитанности — спрашивать у людей, когда они собираются выходить замуж и тем более, когда рожать детей, — отметила девушка в сторис в Instagram.
По словам Ивлеевой, женщины не обязаны думать только о будущем поколении. Девушки должны развиваться во всех сферах. Они призвала всех своих поклонников отказаться от этих устаревших стереотипов.
Ранее Ивлеева призналась, что её свадьба с певцом Алексеем Узенюком, более известным как Элджей, была скучной и простой, потому что они не планировали пышного торжества, писал NEWS.ru.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева
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