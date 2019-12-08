«Яна в шоке будет»: Плющенко-младший хочет играть в футбол

Серия от серии публика узнает все новые и новые неожиданные подобности.

Так, оказалось, что Евгений Плющенко вначале не планировал, чтобы его сын занимался фигурным катанием. Но Яна сумела настоять на своем — она создавала династию.

Теперь маленький Саша тренируется с отцом по многу часов ежедневно и из-за этого, как пишут СМИ, даже находится на домашнем обучении.

«Я хотел бы, чтоб Саша занимался другим спортом, но Яна строит империю», — цитирует слова Плющенко СтарХит.

В разговоре с Александром Мостовым , известным футболистом, Евгений сказал, что его сын хочет играть в футбол и быть вратарем.

«Представляешь, если у него получится — Яна в шоке будет», — пошутил отец юного дарования.