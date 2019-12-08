«Яна в шоке будет»: Плющенко-младший хочет играть в футбол 

Продолжается реалити-шоу «Яна Супер». Под прицелом камер жизнь семьи фигуриста, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Серия от серии публика узнает все новые и новые неожиданные подобности.
Так, оказалось, что Евгений Плющенко вначале не планировал, чтобы его сын занимался фигурным катанием. Но Яна сумела настоять на своем — она создавала династию.
Теперь маленький Саша тренируется с отцом по многу часов ежедневно и из-за этого, как пишут СМИ, даже находится на домашнем обучении.
«Я хотел бы, чтоб Саша занимался другим спортом, но Яна строит империю», — цитирует слова Плющенко СтарХит.
В разговоре с Александром Мостовым, известным футболистом, Евгений сказал, что его сын хочет играть в футбол и быть вратарем.
«Представляешь, если у него получится — Яна в шоке будет», — пошутил отец юного дарования.
Как сообщал «Рамблер», в новом выпуске реалити-шоу «Яна Супер» Рудковская и Плющенко рассказывали о том, что хотят завести еще детей.