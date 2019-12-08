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Сын Валерии остался жив благодаря девушке-водителю 

Рамблер 1 час назад
Сын Валерии остался жив благодаря девушке-водителю
Фото: Instagram
Сейчас активно обсуждают серьезную аварию, в которую попал младший сын Валерии — Арсений Шульгин.
Молодой человек ехал в Санкт-Петербург на концерт матери, хотел сделать ей сюрприз и познакомить со своей девушкой Лианой.
Девушка и была за рулем в момент аварии. Благодаря ее водительскому мастерству и бесстрашию ребята отделались максимально легко при такой ситуации.
Эти подробности сообщил непосредственный участник дорожно-транспортного происшествия, друг Арсения Артем Клюшин.
«…девочка совершила максимально возможное, чтобы спасти пассажиров. Она приняла удар на свою зону фактически, что почти не встречается в практике, и таким образом сохранила нам всем жизнь. Она сделала максимум, что можно сделать в этой ситуации. Просто несчастный случай, ужасная погода, и мокрая трасса», — цитирует его слова 5 канал.
Сама Лиана, как сообщают СМИ, покалечена сильнее прочих. Она вместе с другими пострадавшими находится в больнице.
Как писал «Рамблер», продюсер узнал о том, что сын Валерии со своей девушкой попал в серьезное ДТП, из сторис Арсения в инстаграме.
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Комментарии 4 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Арсений Шульгин , Артем Клюшин , Санкт-Петербург
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