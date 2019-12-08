Сын Валерии остался жив благодаря девушке-водителю

Сейчас активно обсуждают серьезную аварию, в которую попал младший сын Валерии — Арсений Шульгин

Молодой человек ехал в Санкт-Петербург на концерт матери, хотел сделать ей сюрприз и познакомить со своей девушкой Лианой.

Девушка и была за рулем в момент аварии. Благодаря ее водительскому мастерству и бесстрашию ребята отделались максимально легко при такой ситуации.

Эти подробности сообщил непосредственный участник дорожно-транспортного происшествия, друг Арсения Артем Клюшин

«…девочка совершила максимально возможное, чтобы спасти пассажиров. Она приняла удар на свою зону фактически, что почти не встречается в практике, и таким образом сохранила нам всем жизнь. Она сделала максимум, что можно сделать в этой ситуации. Просто несчастный случай, ужасная погода, и мокрая трасса», — цитирует его слова 5 канал.

Сама Лиана, как сообщают СМИ, покалечена сильнее прочих. Она вместе с другими пострадавшими находится в больнице.