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Кто счастливчик? Бузова купила тур на двоих 

Рамблер + ещё 1 33 минуты назад
Кто счастливчик? Бузова купила тур на двоих
Фото: РИА Новости
Стало известно, что поющая телеведущая Ольга Бузова приобрела элитный тур на Бали за три миллиона рублей.
Заказана роскошная вилла с мраморными ванными комнатами, как внутри, так и под открытым небом, — пишет «Комсомольская правда».
Безусловно, высокооплачиваемая звезда может позволить себе такой шикарный отдых на райском острове. Поклонников волнует другое: кто тот счастливчик, что разделит с Бузовой все это великолепие?
К сожалению, пока об этом можно лишь гадать. Но скоро тайное станет явным — в шоу-тусовке ничего скрыть невозможно.
Как сообщал «Рамблер», ходят слухи, что Бузова закрутила роман с известным блогером. Подождем новогодних праздников и все узнаем.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Ольга Бузова , Комсомольская правда , Бали
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