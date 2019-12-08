Кто счастливчик? Бузова купила тур на двоих

Стало известно, что поющая телеведущая Ольга Бузова приобрела элитный тур на Бали за три миллиона рублей.

Заказана роскошная вилла с мраморными ванными комнатами, как внутри, так и под открытым небом, — пишет «Комсомольская правда».

Безусловно, высокооплачиваемая звезда может позволить себе такой шикарный отдых на райском острове. Поклонников волнует другое: кто тот счастливчик, что разделит с Бузовой все это великолепие?

К сожалению, пока об этом можно лишь гадать. Но скоро тайное станет явным — в шоу-тусовке ничего скрыть невозможно.