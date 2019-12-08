«Гол как сокол»: Собчак прогнозирует крах брака Булатова и Лопыревой

Телеведущая пишет, что прочитала в Телеграм-канале «Антиглянец» информацию о Лопыревой. И добавляет, что абсолютно согласна с автором.

«Почему-то Вику все шеймят за отбитого у подруги мужа, а на самом деле шеймить нужно за совсем другое, оказывается. Я кстати тоже считаю, что как только деньги бывших богатых родственников потратятся, Вика вернется на рынок тех, кто в вечном поиске», — пишет Ксения.

Напомним, что у модели Виктории Лопыревой и бизнесмена Игоря Булатова завязался роман, в итоге Виктория решила родить ребенка. И ускорить развод своего избранника.

Булатов был женат на дочери президента компании «Ташир» Тате Карапетян, у них двое детей. После того, как в сеть попали фотографии очень личного характера, доказывающие его связь с Лопыревой, он потерял все. Тесть отлучил его от кормушки, уволив с поста вице-президента «Ташира».

«Булатов, по свидетельству близкого к семье источника, "гол как сокол". Занимая по друзьям деньги, говорит про 20 миллионов долларов на заблокированных счетах, скромно умалчивая, что счета корпоративные. Разблокировать он их не может, потому что "Ташир" настоятельно предложил Игорю добровольно от всего отказаться. А ведь раньше у Булатова были деньги — и на личные самолеты Вики, оплаченные "Таширом", и 500 тысяч евро на известную ее должность. Он бы и вывел потихоньку деньги с корпоративных счетов, если бы не Вика с ее внезапными фотографиями из Майами. Счета были перекрыты "Таширом" в один день», — делится подробностями этой истории Собчак.

Ксения уверена, что всю эту операцию с рождением ребенка и скандальными фотографиями Виктория провернула из-за денег. Но, поскольку ситуация изменилась, то, по ее мнению, брак долго не подержится.