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Милявская, Пескова, Боня, Пынзарь: почему им не живется за границей? 

Рамблер 54 минуты назад
Российские звезды разочаровались в жизни за границей
Фото: РИА Новости
Миф о том, что за границей булки на деревьях растут, развеян уже давно. Однако еще остался устойчивый стереотип: там — лучше.
Но многие российские звезды, попробовавшие на собственном опыте, какова жизнь в дальнем зарубежье, от восторга далеки, — рассказывает «Экспресс Газета».
Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Российской Федерации, уехала учиться в Париж еще до того, как ее родители развелись.
Она живет там уже давно, наездами бывая в России, но в Париже ей не особенно нравится.
«Я вижу другую сторону этого прокуренного города и в большинстве своем непонятных мне жителей. Манерные, прагматичные парижане, все народы мира, пытающиеся чего-то добиться и что-то доказать», — пишет Пескова в соцсети.
Дарья Пынзарь с мужем купили в Турции квартиру. Солнечная страна привлекла экс-участницу «Дома-2» теплым климатом, обилием овощей и фруктов, возможностью общаться с соотечественниками и, конечно же, морем.
Дарья всегда положительно отзывалась о жизни в Турции: море, много соотечественников, благодаря которым чувствуешь себя как дома, свежие фрукты и овощи и, конечно же, — теплый климат в любое время года.
И вот, как оказалось, именно теплый климат и обилие солнца не особенно подходят для белокожей блондинки. Звезда телестройки покрылась пигментными пятнами.
«Я обожаю, когда тепло, ярко светит солнышко и я хожу в топе и шортах! Но, к сожалению, от этого не в восторге моя кожа», — пожаловалась она в инстаграме.
Виктория Боня, расставшись с отцом своей дочери, миллионером Алексом Смерфитом, перебралась из Монако в Лондон.
В Монако Виктория заскучала. Ей не хватало шумных веселых тусовок, да и для развития дочери, по словам Виктории, было маловато возможностей.
«Как же здесь все медленно, после Москвы не хватает пробок и драйва, того московского ритма!», — возмущалась в микроблоге Боня.
Лолита в свое время выстроила себе «усадьбу» в Болгарии. Она купила землю и возвела на ней отличный особняк.
Однако все дело портит разруха вокруг и отсутствие должной инфраструктуры.
«Дома очень дешевые, но убитые. Это я про свою деревню! Как правило, их сносят и заново строят», — рассказывала певица на страничке в соцсети.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Дарья Пынзарь , Елизавета Пескова , Виктория Боня
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