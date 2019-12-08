Российские звезды разочаровались в жизни за границей

Милявская, Пескова, Боня, Пынзарь: почему им не живется за границей?

Миф о том, что за границей булки на деревьях растут, развеян уже давно. Однако еще остался устойчивый стереотип: там — лучше.

Но многие российские звезды, попробовавшие на собственном опыте, какова жизнь в дальнем зарубежье, от восторга далеки, — рассказывает «Экспресс Газета».

Елизавета Пескова , дочь пресс-секретаря президента Российской Федерации, уехала учиться в Париж еще до того, как ее родители развелись.

Она живет там уже давно, наездами бывая в России, но в Париже ей не особенно нравится.

«Я вижу другую сторону этого прокуренного города и в большинстве своем непонятных мне жителей. Манерные, прагматичные парижане, все народы мира, пытающиеся чего-то добиться и что-то доказать», — пишет Пескова в соцсети.

Дарья Пынзарь с мужем купили в Турции квартиру. Солнечная страна привлекла экс-участницу «Дома-2» теплым климатом, обилием овощей и фруктов, возможностью общаться с соотечественниками и, конечно же, морем.

Дарья всегда положительно отзывалась о жизни в Турции: море, много соотечественников, благодаря которым чувствуешь себя как дома, свежие фрукты и овощи и, конечно же, — теплый климат в любое время года.

И вот, как оказалось, именно теплый климат и обилие солнца не особенно подходят для белокожей блондинки. Звезда телестройки покрылась пигментными пятнами.

«Я обожаю, когда тепло, ярко светит солнышко и я хожу в топе и шортах! Но, к сожалению, от этого не в восторге моя кожа», — пожаловалась она в инстаграме.

Виктория Боня , расставшись с отцом своей дочери, миллионером Алексом Смерфитом, перебралась из Монако в Лондон.

В Монако Виктория заскучала. Ей не хватало шумных веселых тусовок, да и для развития дочери, по словам Виктории, было маловато возможностей.

«Как же здесь все медленно, после Москвы не хватает пробок и драйва, того московского ритма!», — возмущалась в микроблоге Боня.

Лолита в свое время выстроила себе «усадьбу» в Болгарии. Она купила землю и возвела на ней отличный особняк.

Однако все дело портит разруха вокруг и отсутствие должной инфраструктуры.