Пугачева рассказала, почему не стала кинозвездой

Алла Борисовна была гостьей телепрограммы «Сегодня вечером».
Она призналась, что в детстве, еще будучи школьницей, мечтала сниматься в кино, — рассказывают Ura.news.
Уже позднее, когда она стала известной певицей, она бы и не отказалась — но не предлагали.
Ее популярность сыграла злую шутку — Примадонна была слишком харизматичной, слишком узнаваемой, и режиссеры считали, что сыграть она может только саму себя.
Собственно, так и произошло — Пугачева сыграла главную роль в фильме «Женщина, которая поет», за что очень благодарна режиссуру Александру Орлову.
Как писал «Рамблер», Примадонне в этом году исполнилось 70. Певица выступала с концертом в столице, а затем на основе записи «Того самого концерта» был сделан фильм.