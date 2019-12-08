Пугачева рассказала, почему не стала кинозвездой

Пугачева рассказала, почему ее не звали сниматься в кино

Алла Борисовна была гостьей телепрограммы «Сегодня вечером».

Она призналась, что в детстве, еще будучи школьницей, мечтала сниматься в кино, — рассказывают Ura.news.

Уже позднее, когда она стала известной певицей, она бы и не отказалась — но не предлагали.

Ее популярность сыграла злую шутку — Примадонна была слишком харизматичной, слишком узнаваемой, и режиссеры считали, что сыграть она может только саму себя.

Собственно, так и произошло — Пугачева сыграла главную роль в фильме «Женщина, которая поет», за что очень благодарна режиссуру Александру Орлову.