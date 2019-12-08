Милонов и Кудрявцева поспорили о Бузовой 

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал вокальные данные певицы Ольги Бузовой и снова посоветовал ей отправиться на ферму доить коров. Об этом политик сказал в шоу Леры Кудрявцевой на НТВ.
Милонов заявил, что не отказывается от своей старой фразы о том, что Бузова — «порождение борделя» и лучше ей доить коров. После этого между политиком и ведущей Кудрявцевой состоялся диалог, в котором Милонов усомнился в вокальных способностях Бузовой.
— Ты правда считаешь, что Оля Бузова подает плохой пример подросткам?
— Конечно. Она «поет»…
— Девочка сделала головокружительную карьеру, зарабатывает деньги, содержит семью…
— Гениально зарабатывает деньги, потому что я не знаю на чем. Вот даже у вас сидел в стразах Прохор Шаляпин — он всяко лучше ее поет и зарабатывает меньше, чем она.
По мнению Милонова, на примере Бузовой подрастающее поколение видит, что можно разбогатеть и стать кумиром, не имея таланта, голоса и слуха.
Милонов не первый раз язвительно отзывается о Бузовой. Он утверждал, что ее нужно лечить от нравственного заболевания, сравнивал с чипсами и назвал шоу про поиск мужа для Бузовой передачей для наркоманов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Милонов пообещал снести памятник Бузовой в Подмосковье.