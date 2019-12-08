Милонов и Кудрявцева поспорили о Бузовой

Милонов заявил, что не отказывается от своей старой фразы о том, что Бузова — «порождение борделя» и лучше ей доить коров. После этого между политиком и ведущей Кудрявцевой состоялся диалог, в котором Милонов усомнился в вокальных способностях Бузовой.

— Ты правда считаешь, что Оля Бузова подает плохой пример подросткам?

— Конечно. Она «поет»…

— Девочка сделала головокружительную карьеру, зарабатывает деньги, содержит семью…

— Гениально зарабатывает деньги, потому что я не знаю на чем. Вот даже у вас сидел в стразах Прохор Шаляпин — он всяко лучше ее поет и зарабатывает меньше, чем она.

По мнению Милонова, на примере Бузовой подрастающее поколение видит, что можно разбогатеть и стать кумиром, не имея таланта, голоса и слуха.

Милонов не первый раз язвительно отзывается о Бузовой. Он утверждал, что ее нужно лечить от нравственного заболевания, сравнивал с чипсами и назвал шоу про поиск мужа для Бузовой передачей для наркоманов.