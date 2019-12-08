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Шаляпин ополчился на Милонова за сорванный концерт 

News.ru 21 минуту назад
Шаляпин ополчился на Милонова за сорванный концерт
Фото: globallookpress.com
Певец Прохор Шаляпин высказал претензии депутату Госдумы Виталию Милонову за сорванный в Зале церковных соборов концерт. Выступать певец должен был с новой пассией — пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которую он назвал «известной».
Шаляпин заявил, что они уже оплатили аренду зала в 300 тысяч рублей, как тут Милонов нелестно высказался в СМИ о Шаляпине и засомневлся, стоит ли пускать эту парочку с сомнительной репутацией в зал при храме Христа Спасителя.
Обвинения прозвучали в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Милонов даже предположил, что на концерт просто не были распроданы билеты и артист придумал вот такую причину, чтобы оправдать то, что он не интересен зрителю. А отсутствие интереса к Шаляпину как исполнителю как раз и объясняется его подмоченной репутацией.
Вы же приходили сюда в студию с какой-то бабушкой и рассказывали, как вы с ней сожительствовали, — напомнил Милонов певцу его роман с Ларисой Копёнкиной.
Певец пытался слабо парировать, на что Милонов не стал сдерживаться и назвал всё своими именами. В частности, что никому доселе неизвестная Цымбалюк-Романовская сделал себе имя за счёт бывшего мужа — легендарного актёра Армена Джигарханяна, облив его помоями.
Ходила тут, диваны просиживала на шоу, — возмущался депутат.
Это была защитная реакция, — пытался оправдать подругу Шаляпин.
От кого? От Джигарханяна, которому 80 лет?! — искренне изумился Милонов, после чего даже не стал слушать оппонента, заявив, что «таким людям» нечего делать в зале при главном храме страны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать слёз, узнав историю рождения приёмной дочери Виталия Милонова. Речь идёт о 5-летней Евдокии, которую мать через восемь часов после рождения оставила на скамейке в сквере в Москве.
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Теги:
Шоу-бизнес , Лариса Копенкина , Иисус Христос , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян , Виталий Милонов , Лера Кудрявцева , Госдума , НТВ
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