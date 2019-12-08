Шаляпин ополчился на Милонова за сорванный концерт

Шаляпин заявил, что они уже оплатили аренду зала в 300 тысяч рублей, как тут Милонов нелестно высказался в СМИ о Шаляпине и засомневлся, стоит ли пускать эту парочку с сомнительной репутацией в зал при храме Христа Спасителя

Обвинения прозвучали в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Милонов даже предположил, что на концерт просто не были распроданы билеты и артист придумал вот такую причину, чтобы оправдать то, что он не интересен зрителю. А отсутствие интереса к Шаляпину как исполнителю как раз и объясняется его подмоченной репутацией.

Вы же приходили сюда в студию с какой-то бабушкой и рассказывали, как вы с ней сожительствовали, — напомнил Милонов певцу его роман с Ларисой Копёнкиной.

Певец пытался слабо парировать, на что Милонов не стал сдерживаться и назвал всё своими именами. В частности, что никому доселе неизвестная Цымбалюк-Романовская сделал себе имя за счёт бывшего мужа — легендарного актёра Армена Джигарханяна , облив его помоями.

Ходила тут, диваны просиживала на шоу, — возмущался депутат.

Это была защитная реакция, — пытался оправдать подругу Шаляпин.

От кого? От Джигарханяна, которому 80 лет?! — искренне изумился Милонов, после чего даже не стал слушать оппонента, заявив, что «таким людям» нечего делать в зале при главном храме страны.