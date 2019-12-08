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Политика

Сюткин объяснил реакцию Гагариной на поведение участника шоу «Голос» 

РИА Новости 36 минут назад
Певец Валерий Сюткин в интервью изданию Ura.ru прокомментировал реакцию Полины Гагариной на поведение участника шоу "Голос" Арсения Курчанина.
Исполнитель из Екатеринбурга выступил с песней группы "Руки вверх!" "Лишь о тебе мечтая" в образе гопника и насыпал на стол певицы семечки. Однако Гагарина не оценила поведение подопечного Сергея Шнурова.
"По-моему, да, Полина оскорбилась, но это все было сделано с самоиронией — это же телевизионное шоу. Она среагировала как актриса, потому что не лишена актерского дара", — отметил Сюткин.
По мнению артиста, номер не был рассчитан на то, чтобы разозлить певицу. Сюткин предположил, что автором идеи выступил Шнуров, а Курчанину лишь оставалось сыграть то, что придумал наставник.
Это не первый инцидент на шоу "Голос". Ранее в Сети обратили внимание на то, что участник конкурса Даниил Королев пожал руки всем наставникам, кроме Валерия Сюткина. Сам Королев объяснил, что переволновался, а Сюткин призвал не цепляться к исполнителю.
Музыкальное шоу "Голос" — российская версия международного вокального проекта The Voice, который идет во многих странах.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Даниил Королев , Валерий Сюткин , Сергей Шнуров , Полина Гагарина
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