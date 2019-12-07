«Руки-базуки» будет снова увеличивать бицепсы 

Эпатажный бодибилдер еще не завершил серию операций по откачке вазелина из мышц, как уже заявляет, что будет увеличивать бицепсы снова.
Он собирается восстановить их объем до 60 сантиметров, о чем и пишет в своем инстаграме, — рассказывает 5 канал.
Правда, о найденном им «простом, быстром и безопасном способе» это сделать Кирилл не рассказывает.
Между тем, он написал, что сможет заняться этим не ранее чем через полтора года — пока следует закончить лечение.
Терешин выложил свою фотографию, на которой видны следы операций на руке. Он стоит на фоне постера или фотообоев с гривастым львом и демонстрирует свои изуродованные руки и «зверскую» улыбку.
Терешин прославился через социальные сети именно из-за «рук-базук». Поэтому терять интерес публики ему совершенно не хочется.
Как сообщал «Рамблер», не успел Кирилл Терешин отойти от операции по удалению жидкости, закачанной им себе в мышцы рук (кстати, эта операция была не последней, сразу привести пациента в норму врачам не удалось), как на фоне всеобщего к себе внимания вновь принялся эпатировать публику.