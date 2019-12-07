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«Руки-базуки» будет снова увеличивать бицепсы 

Рамблер 1 час назад
«Руки-базуки» будет снова увеличивать бицепсы
Фото: ВКонтакте
Эпатажный бодибилдер еще не завершил серию операций по откачке вазелина из мышц, как уже заявляет, что будет увеличивать бицепсы снова.
Он собирается восстановить их объем до 60 сантиметров, о чем и пишет в своем инстаграме, — рассказывает 5 канал.
Правда, о найденном им «простом, быстром и безопасном способе» это сделать Кирилл не рассказывает.
Кирилл «Руки-базуки» инициирует скандал
Между тем, он написал, что сможет заняться этим не ранее чем через полтора года — пока следует закончить лечение.
Терешин выложил свою фотографию, на которой видны следы операций на руке. Он стоит на фоне постера или фотообоев с гривастым львом и демонстрирует свои изуродованные руки и «зверскую» улыбку.
Терешин прославился через социальные сети именно из-за «рук-базук». Поэтому терять интерес публики ему совершенно не хочется.
Как сообщал «Рамблер», не успел Кирилл Терешин отойти от операции по удалению жидкости, закачанной им себе в мышцы рук (кстати, эта операция была не последней, сразу привести пациента в норму врачам не удалось), как на фоне всеобщего к себе внимания вновь принялся эпатировать публику.
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Комментарии 19 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Кирилл Терешин
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