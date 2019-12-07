Епифанцев сделал ДНК-тест: родство не подтвердилось

Как и почти всем звездам, Владимира Епифанцева время от времени донимают люди, которые представляются его неизвестными ранее родственниками.

Намерения у них разные. Большинство ищет какую-то материальную выгоду от знакомства с кумиром. Но некоторые действительно просто хотят найти свою родню.

Так и боевой офицер Антон Рыжков, ставший героем ток-шоу «Пусть говорят», был почти уверен, что Владимир Епифанцев — его родной брат.

По его словам, отец перед смертью сказал, что у него есть еще один сын — Владимир, рожденный в незарегистрированном браке, ужиться с его матерью мужчина не смог и никакого участия в жизни ребенка не стал принимать.

По целому ряду совпадений Антон решил, что Епифанцев и есть тот брат, которого он никогда не знал.

«Друзья говорили, что в фильме «Кремень» Епифанцев сыграл меня: «Ты разговариваешь, как он, похож очень». Я тогда вспомнил эти папины истории, залез в интернет и увидел, что его зовут Владимиром. Сопоставил факты и предполагаю, что это мой брат», — приводит слова Рыжкова СтарХит.

Результат исследования ДН показал, что мужчины — не родственники.

Расстались несостоявшиеся братья по-дружески, Антон намерен теперь продолжать поиски и дальше. Владимир пожелал ему успеха.

Как сообщал «Рамблер», Владимир Епифанцев познакомился со своей второй женой Анастасией еще в годы ее студенчества. Они счастливо прожили вместе несколько лет, за это время у пары родились двое детей.

Однако в 2015 году Владимир и Настя расстались, а в 2018 оформили официальный развод.