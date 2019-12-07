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Армия

Епифанцев сделал ДНК-тест: родство не подтвердилось 

Рамблер 29 минут назад
Епифанцев сделал ДНК-тест: родство не подтвердилось
Фото: РИА Новости
Как и почти всем звездам, Владимира Епифанцева время от времени донимают люди, которые представляются его неизвестными ранее родственниками.
Намерения у них разные. Большинство ищет какую-то материальную выгоду от знакомства с кумиром. Но некоторые действительно просто хотят найти свою родню.
Так и боевой офицер Антон Рыжков, ставший героем ток-шоу «Пусть говорят», был почти уверен, что Владимир Епифанцев — его родной брат.
По его словам, отец перед смертью сказал, что у него есть еще один сын — Владимир, рожденный в незарегистрированном браке, ужиться с его матерью мужчина не смог и никакого участия в жизни ребенка не стал принимать.
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По целому ряду совпадений Антон решил, что Епифанцев и есть тот брат, которого он никогда не знал.
«Друзья говорили, что в фильме «Кремень» Епифанцев сыграл меня: «Ты разговариваешь, как он, похож очень». Я тогда вспомнил эти папины истории, залез в интернет и увидел, что его зовут Владимиром. Сопоставил факты и предполагаю, что это мой брат», — приводит слова Рыжкова СтарХит.
Результат исследования ДН показал, что мужчины — не родственники.
Расстались несостоявшиеся братья по-дружески, Антон намерен теперь продолжать поиски и дальше. Владимир пожелал ему успеха.
Как сообщал «Рамблер», Владимир Епифанцев познакомился со своей второй женой Анастасией еще в годы ее студенчества. Они счастливо прожили вместе несколько лет, за это время у пары родились двое детей.
Однако в 2015 году Владимир и Настя расстались, а в 2018 оформили официальный развод.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Владимир Епифанцев , StarHit
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