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«Вкусно?»: Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем 

Teleprogramma.pro + ещё 1 49 минут назад
Поп-исполнительница запустила необычный челлендж. Сначала она на камеру несколько раз откусила сырую луковицу, а потом поцеловала своего бойфренда — баскетболиста Яниса Тимму. Тот, в свою очередь, смеялся, наблюдая за процессом поедания и меняющимся на глазах лицом Анны.
Потом спортсмен сам принялся делать тоже самое.
«Вкусно?» — поинтересовалась Седокова.
«Хочешь?» — ответил вопросом на вопрос Тимма.
Певица дала отрицательный ответ, на что Янис спросил:
«А что так?» — спросил мужчина.
После этого он притянул артистку к себе, и они начали страстно целоваться. К слову, весь ролик снимался под песню Анны «Чиполлино».
У некоторых фолловеров запись вызвала бурю эмоций. Кто-то умилялся, глядя на влюбленных. Другие же не могли поверить своим глазам, ведь далеко не каждый способен так легко съесть луковицу. Многие признались, что не решились бы на такой отчаянный поступок.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Янис Тимма
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