Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем

Седокова запустила челлендж: грызем луковицу и целуемся

Певица написала в микроблоге:

«Как проверить парня любит ли он тебя? Легко!»

И выставила в инстаграме ролик, где под ее композицию «Чиполлино» она несколько раз откусывает от сырой луковицы и целует своего бойфренда — баскетболиста Яниса Тимму . Затем и Янис начинает грызть луковицу.

Анна предложила подписчикам повторить ее подвиг, и записать

видео. «Снимай свои чиполлиночелендж под мою песню, выкладывай тут. А вам слабо?», — подначила девушка поклонников.

Как оказалось, не слабо. Подписчики уже спрашивают, как и куда выкладывать сделанные ими ролики.

Похвалили и Яниса.