Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем

Певица написала в микроблоге:
«Как проверить парня любит ли он тебя? Легко!»
И выставила в инстаграме ролик, где под ее композицию «Чиполлино» она несколько раз откусывает от сырой луковицы и целует своего бойфренда — баскетболиста Яниса Тимму. Затем и Янис начинает грызть луковицу.
Анна предложила подписчикам повторить ее подвиг, и записать
видео. «Снимай свои чиполлиночелендж под мою песню, выкладывай тут. А вам слабо?», — подначила девушка поклонников.
Как оказалось, не слабо. Подписчики уже спрашивают, как и куда выкладывать сделанные ими ролики.
Похвалили и Яниса.
«Янис справился достойно! Пусть поскорее возвращается на паркет, вчера с Барсой именно его не хватало».
Как ранее писал "Рамблер", 36-летняя Анна Седокова продолжает наслаждаться своим романом с 27-летним Янисом Тиммой. В своем Instagram певица призналась, что начав роман с баскетболистом, она влюбилась в этот вид спорта.