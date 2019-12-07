Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем

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Седокова запустила челлендж: грызем луковицу и целуемся 

Рамблер + ещё 1 21 минуту назад
Певица написала в микроблоге:
«Как проверить парня любит ли он тебя? Легко!»
И выставила в инстаграме ролик, где под ее композицию «Чиполлино» она несколько раз откусывает от сырой луковицы и целует своего бойфренда — баскетболиста Яниса Тимму. Затем и Янис начинает грызть луковицу.
Анна предложила подписчикам повторить ее подвиг, и записать
видео. «Снимай свои чиполлиночелендж под мою песню, выкладывай тут. А вам слабо?», — подначила девушка поклонников.
Как оказалось, не слабо. Подписчики уже спрашивают, как и куда выкладывать сделанные ими ролики.
Похвалили и Яниса.
«Янис справился достойно! Пусть поскорее возвращается на паркет, вчера с Барсой именно его не хватало».
Седокова вспомнила скандальный корпоратив
Как ранее писал "Рамблер", 36-летняя Анна Седокова продолжает наслаждаться своим романом с 27-летним Янисом Тиммой. В своем Instagram певица призналась, что начав роман с баскетболистом, она влюбилась в этот вид спорта.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анна Седокова , Янис Тимма
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