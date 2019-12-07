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Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам 

Рамблер 54 минуты назад
Николай Басков подарил волонтерам комплект музыкальной аппаратуры.
О благородном поступке известного певца стал известно из социальных сетей. Участница коллектива музыкантов-благотворителей Любовь Юлдашева написала об этом в инстаграме.
Коллектив волонтеров уже много лет проводит благотворительные акции «Мы вместе», выступая с концертами в детских домах, интернатах для инвалидов и престарелых людей.
Большой проблемой было отсутствие собственной качественной музыкальной аппаратуры. А там, куда артисты приезжали в гости, ее либо не было совсем, либо была, но в ненадлежащем состоянии.
«Все случилось неожиданно и быстро: 3 декабря в зале «Адреналин Стадиум» на концерте, посвященном Международному дню инвалидов, мы подошли к народному артисту после его выступления, чтобы познакомиться и рассказали ему о нашей проблеме. И Николай Басков внимательно выслушал и решил сделать нам подарок — благотворительный взнос на приобретение звуковой аппаратуры. А 4 декабря, мы пошли в специализированный магазин и купили все необходимое! …на каждом следующем своем концерте в интернате, детском доме, пансионате или санатории, в/ч, мы будем вспоминать добрым словом Николая Баскова. Спасибо!», — радуется Юлдашева.
«Мы красивая пара!» Басков ухаживает за Аллегровой?
Подписчики тоже радуются.
«Урааааа! Вот это новость! Вы большие молодцы! Круто, это ж наша мечта и она осуществилась», « Как круто! Молодец Николай Басков!», « Почет и уважение! И огромное спасибо Николаю Баскову за помощь! Да не оскудеет рука дающего!»
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Николай Басков
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