Собчак раскритиковали из-за пляжного фото

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками тёплой фотографией с Мальдив . На ней она позирует в белом сарафане и со шляпой в руках.

Публикация вызвала вал критики в адрес знаменитости, но не из-за наряда. Телеведущей досталось за то, что она, по мнению пользователей Сети, не правильное употребила слово «снимать» в подписи к снимку, который разместила на своей странице в Instagram.

Кое-кто все-таки умеет меня снимать, а @wisdom_moscow — одевать. Вернулись вроде совсем недавно, а ощущение, что уже давно в снегах, — говорится в сообщении Собчак.

Некоторые пользователи соцсети в комментариях отметили вульгарный подтекст первой фразы: «Наверно, фотографируют? С твоим образованием так писать — просто позор», «Насчёт „снимать“ — вам виднее. Но фотографировать точно могут», «Ты же замужем, а тебя всё ещё „снимают“?», «Правила съёма никто не отменял, а фотка классная».

Ранее News.ru сообщал, что Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну. Оказывается, у родившегося в ноябре 2016 года Платона должно было быть совсем другое имя. Изначально счастливые родители хотели назвать мальчика Марком, Матвеем или Андреем. Но когда малыш появился на свет, мама и папа сразу поняли, что ни одно из этих имён ему не подходит.