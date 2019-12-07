Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинский марш на Крым сочли провокацией
Украинский марш на Крым сочли провокацией
Политика
"Как это возможно?": Трамп возмутился из-за Китая
"Как это возможно?": Трамп возмутился из-за Китая
В мире
Порошенко предложил стену на границе в Россией
Порошенко предложил стену на границе в Россией
В мире
Эрдоган получил приглашение на парад Победы
Эрдоган получил приглашение на парад Победы
Политика

Собчак раскритиковали из-за пляжного фото 

News.ru 54 минуты назад
Собчак раскритиковали из-за пляжного фото
Фото: АГН Москва/Russian Look/Global Look Press
Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками тёплой фотографией с Мальдив. На ней она позирует в белом сарафане и со шляпой в руках.
Публикация вызвала вал критики в адрес знаменитости, но не из-за наряда. Телеведущей досталось за то, что она, по мнению пользователей Сети, не правильное употребила слово «снимать» в подписи к снимку, который разместила на своей странице в Instagram.
Кое-кто все-таки умеет меня снимать, а @wisdom_moscow — одевать. Вернулись вроде совсем недавно, а ощущение, что уже давно в снегах, — говорится в сообщении Собчак.
Некоторые пользователи соцсети в комментариях отметили вульгарный подтекст первой фразы: «Наверно, фотографируют? С твоим образованием так писать — просто позор», «Насчёт „снимать“ — вам виднее. Но фотографировать точно могут», «Ты же замужем, а тебя всё ещё „снимают“?», «Правила съёма никто не отменял, а фотка классная».
Ранее News.ru сообщал, что Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну. Оказывается, у родившегося в ноябре 2016 года Платона должно было быть совсем другое имя. Изначально счастливые родители хотели назвать мальчика Марком, Матвеем или Андреем. Но когда малыш появился на свет, мама и папа сразу поняли, что ни одно из этих имён ему не подходит.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
News.ru: последние новости
Алла Пугачёва показала в Москве фильм о своём концерте Алла Пугачёва показала в Москве фильм о своём концерте Собчак рассказала о другом имени сына Собчак рассказала о другом имени сына Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал, почему из шоу сбежали звёзды Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал, почему из шоу сбежали звёзды
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Мальдивы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский марш на Крым сочли провокацией
Украинский марш на Крым сочли провокацией 252
«Как это возможно?»: Трамп возмутился из-за Китая
«Как это возможно?»: Трамп возмутился из-за Китая 8
Порошенко предложил стену на границе в Россией
Порошенко предложил стену на границе в Россией 63
Эрдоган получил приглашение на парад Победы
Эрдоган получил приглашение на парад Победы 3
«Хочу результата: Зеленский ждет встречи с Путиным
«Хочу результата: Зеленский ждет встречи с Путиным 18
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
01:05
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Шоу-бизнес
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
02:38
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
Шоу-бизнес Статьи
Совет Европы принял решение по России
00:43
Совет Европы принял решение по России
В мире
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
01:25
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
02:39
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение