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Леонтьев рассказал о «благородстве» ограбивших его воров 

Рамблер 1 час назад
Леонтьев рассказал о «благородстве» ограбивших его воров
Фото: РИА Новости
Народный артист России Валерий Леонтьев рассказал в Кремле, как «чесанули» его квартиру.
Получая премию «Виктория» за вклад в развитие отечественной музыки, Леонтьев рассказал, что в его квартире есть витрины с музыкальными наградами.
«Так вот грабители пощадили эти витрины, потому что были, видимо, совершенно безразличны к достижениям шоу-бизнеса. Или, наоборот, очень их уважали. Хочется верить во второй вариант, конечно», — сказал певец.
Как отмечает StarHit, скорее всего Леонтьев говорил о случае 2012 года, когда грабители вынесли из его квартиры на Сретенке 5 млн рублей и ювелирные изделия.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Валерий Леонтьев , StarHit
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