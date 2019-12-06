Леонтьев рассказал о «благородстве» ограбивших его воров

Получая премию «Виктория» за вклад в развитие отечественной музыки, Леонтьев рассказал, что в его квартире есть витрины с музыкальными наградами.

«Так вот грабители пощадили эти витрины, потому что были, видимо, совершенно безразличны к достижениям шоу-бизнеса. Или, наоборот, очень их уважали. Хочется верить во второй вариант, конечно», — сказал певец.