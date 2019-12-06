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Дочь Толкалиной назвала имя настоящего возлюбленного своей матери 

Рамблер 22 минуты назад
Стало известно имя избранника Толкалиной
Фото: РИА Новости
Дочь актрис Любови Толкалиной Мария в разговоре с журналистом Starhit назвала имя британского музыканта, с которым на самом деле встречается ее мать. При этом источники издания продолжают уверять, что артистка специально придерживается выбранной легенды, чтобы скрыть отношения с Борисом Гребенщиковым.
Дочь 41-летней Толкалиной заявила, что вопреки расхожему мнению, что у ее матери отношения с музыкантом Брайаном Финнеганом, актриса на самом деле встречается совсем с другим человеком.
«Это вовсе не Брайан. Маминого мужчину зовут Саймон, он очень веселый человек, пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано. Хотелось бы прекратить все эти слухи и домыслы», — отметила Мария.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ приписали Толкалиной роман с 66-летним рокером Борисом Гребенщиковым, которого она якобы сопровождает во время его гастролей. По мнению источника издания в окружении музыканта, история с возлюбленным из Великобритании — легенда, чтобы скрыть истинное положение дел.
«Любе нужно как-то отмазаться от романа с БГ и объяснить, почему она сопровождает его коллектив на гастролях, хотя бы его жене Ирине. В недавнем интервью глянцу она тоже нагнала туману, заявив, что встречается с неким иностранным гражданином, и их любовь, дескать, очень красивая сказка. Но палку-то выдумщице перегибать не стоит», — приводит издание слова своего собеседника.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Борис Гребенщиков , StarHit
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