Стало известно имя избранника Толкалиной

Дочь Толкалиной назвала имя настоящего возлюбленного своей матери

Дочь актрис Любови Толкалиной Мария в разговоре с журналистом Starhit назвала имя британского музыканта, с которым на самом деле встречается ее мать. При этом источники издания продолжают уверять, что артистка специально придерживается выбранной легенды, чтобы скрыть отношения с Борисом Гребенщиковым

Дочь 41-летней Толкалиной заявила, что вопреки расхожему мнению, что у ее матери отношения с музыкантом Брайаном Финнеганом, актриса на самом деле встречается совсем с другим человеком.

«Это вовсе не Брайан. Маминого мужчину зовут Саймон, он очень веселый человек, пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано. Хотелось бы прекратить все эти слухи и домыслы», — отметила Мария.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ приписали Толкалиной роман с 66-летним рокером Борисом Гребенщиковым, которого она якобы сопровождает во время его гастролей. По мнению источника издания в окружении музыканта, история с возлюбленным из Великобритании — легенда, чтобы скрыть истинное положение дел.