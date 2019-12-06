Оксимирон сделал Жукову неожиданное предложение

Оксимирон предложил Егору Жукову свой YouTube-канал для публикаций

После выхода Жукова из зала суда в сети на канале Оксиморона появился тизер, в котором парень приветствует зрителей. Также в ролике звучит произведение Лучиано Микелини "Резвость" из американского ситкома "Умерь свой энтузиазм".

"Всем привет, это Жуков", — поздоровался студент.

Стоит отметить, что ролик уже просмотрели более 32 тысяч раз и он собрал более 5 тысяч лайков.

6 декабря суд Москвы приговорил Егора Жукова к 3 годам условно Изначально Жукову вменяли участие в массовых беспорядках, но позже сняли обвинение. После этого ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 280 УК России ("призывы к экстремистской деятельности…").