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Оксимирон предложил Егору Жукову свой YouTube-канал для публикаций 

Газета.Ru 4 часа назад
Оксимирон сделал Жукову неожиданное предложение
Фото: oxxxymiron.com
После выхода Жукова из зала суда в сети на канале Оксиморона появился тизер, в котором парень приветствует зрителей. Также в ролике звучит произведение Лучиано Микелини "Резвость" из американского ситкома "Умерь свой энтузиазм".
"Всем привет, это Жуков", — поздоровался студент.
Стоит отметить, что ролик уже просмотрели более 32 тысяч раз и он собрал более 5 тысяч лайков.
6 декабря суд Москвы приговорил Егора Жукова к 3 годам условно Изначально Жукову вменяли участие в массовых беспорядках, но позже сняли обвинение. После этого ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 280 УК России ("призывы к экстремистской деятельности…").
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Теги:
Шоу-бизнес , Егор Жуков
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