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Подписчики заметили у Лободы «шестой палец» 

WomanHit.ru 6 часов назад
Подписчики заметили у Лободы «шестой палец»
Фото: Инстаграм
Свежее фото певицы обсуждают в Сети.
Инстаграм
На недавно опубликованной в «Инстаграме» фотографии 37-летняя Светлана Лобода продемонстрировала публике весьма необычную деталь. Внимательные поклонники обратили внимание на ногу артистки — если приглядеться, то на ней видно шесть пальцев.
«По кромке лезвия я палевная бестия туда, где весело, пропала без вести» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она пост строчкой из своего нового хита.
В комментариях некоторые фанаты выразили предположение, что нога в кадре принадлежит вовсе не Светлане. А кто-то уверен, что всему виной ошибка во время обработки снимка в фоторедакторе.
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Теги:
Шоу-бизнес , Светлана Лобода
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