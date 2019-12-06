Подписчики заметили у Лободы «шестой палец»

Свежее фото певицы обсуждают в Сети.

Инстаграм

На недавно опубликованной в «Инстаграме» фотографии 37-летняя Светлана Лобода продемонстрировала публике весьма необычную деталь. Внимательные поклонники обратили внимание на ногу артистки — если приглядеться, то на ней видно шесть пальцев.

«По кромке лезвия я палевная бестия туда, где весело, пропала без вести» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она пост строчкой из своего нового хита.

В комментариях некоторые фанаты выразили предположение, что нога в кадре принадлежит вовсе не Светлане. А кто-то уверен, что всему виной ошибка во время обработки снимка в фоторедакторе.