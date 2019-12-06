Публика везде одинакова: Лоза ответил Паулсу

«Навязчивость публики везде одинакова… Публика делится на фанатиков и просто зрителей. Фанатики везде одинаково себя ведут, визжат, бросаются: что в Китае, что в Англии, что в Прибалтике, что в России. А спокойная публика одинаково спокойно всё воспринимает», — сказал Лоза в комментарии Life.ru.

Музыкант предположил, что такое мнение о россиянах могло сложиться, если Раймонд Паулс когда-то нарвался на назойливого или нетрезвого поклонника.

При этом Лоза напомнил, что солистка шведской группы Abba Агнетта Фэльтског в свое время ушла со сцены из-за боязни неадекватных поклонников. Также поклонники The Beatles готовы были растерзать своих кумиров и оторвать от них «любой кусочек — волос, одежды или уха».

Как ранее сообщал «Рамблер», Раймонд Паулс в интервью изданию Apollo сравнил поклонников в России и в Латвии, назвав первых «навязчивыми». Позже композитор заявил, что не произносил таких слов, и считает россиян более отзывчивыми.