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Публика везде одинакова: Лоза ответил Паулсу 

Рамблер + ещё 2 10 минут назад
Публика везде одинакова: Лоза ответил Паулсу
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза ответил композитору Раймонду Паулсу на слова о «навязчивой» публике в России.
«Навязчивость публики везде одинакова… Публика делится на фанатиков и просто зрителей. Фанатики везде одинаково себя ведут, визжат, бросаются: что в Китае, что в Англии, что в Прибалтике, что в России. А спокойная публика одинаково спокойно всё воспринимает», — сказал Лоза в комментарии Life.ru.
Музыкант предположил, что такое мнение о россиянах могло сложиться, если Раймонд Паулс когда-то нарвался на назойливого или нетрезвого поклонника.
При этом Лоза напомнил, что солистка шведской группы Abba Агнетта Фэльтског в свое время ушла со сцены из-за боязни неадекватных поклонников. Также поклонники The Beatles готовы были растерзать своих кумиров и оторвать от них «любой кусочек — волос, одежды или уха».
Как ранее сообщал «Рамблер», Раймонд Паулс в интервью изданию Apollo сравнил поклонников в России и в Латвии, назвав первых «навязчивыми». Позже композитор заявил, что не произносил таких слов, и считает россиян более отзывчивыми.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Раймонд Паулс , Китай , Великобритания
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