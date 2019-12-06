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Лидер «Ногу свело!» оскорбил россиян 

Рамблер 6 минут назад
Лидер «Ногу свело!» оскорбил россиян
Фото: Ura.Ru
Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский заявил, что россиян губит алкоголизм, смертность и нищета. Об этом он заявил в интервью изданию 66.ru.
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Покровский, который последние несколько лет живет в США, признался, что приезжает в Россию «кормиться».
«В России у нас есть наша публика, которая нас любит и которой мы отвечаем взаимностью. Публика нас кормит. И не только материально, но и морально», — сказал он.
Музыкант признался, что его политические взгляды повлияли на решение об отъезде из России и заявил, что над российским народом последние сто лет «совершилось много опытов, поэтому он сильно подубит, в том числе генетически».
«Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает», — сказал он.
По словам Покровского, чтобы через сто лет нация «оклемалась», необходимо, чтобы уже завтра в стране сменилась власть.
«Не знаю на какую, но хотя бы на какую-то. Но пока в политику никого не пускают, поэтому через сто лет ничего не изменится», — заключил музыкант.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Покровский , 66.ru (Екатеринбург)
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