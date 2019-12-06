Лидер «Ногу свело!» оскорбил россиян

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский заявил, что россиян губит алкоголизм, смертность и нищета. Об этом он заявил в интервью изданию 66.ru.

Покровский, который последние несколько лет живет в США, признался, что приезжает в Россию «кормиться».

«В России у нас есть наша публика, которая нас любит и которой мы отвечаем взаимностью. Публика нас кормит. И не только материально, но и морально», — сказал он.

Музыкант признался, что его политические взгляды повлияли на решение об отъезде из России и заявил, что над российским народом последние сто лет «совершилось много опытов, поэтому он сильно подубит, в том числе генетически».

«Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает», — сказал он.

По словам Покровского, чтобы через сто лет нация «оклемалась», необходимо, чтобы уже завтра в стране сменилась власть.