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Шоу-бизнес

Отца актера из сериала «Кухня» обманули мошенники 

Рамблер 1 час назад
Отца звезды «Кухни» обманули мошенники
Фото: кадр из сериала "Кухня"
Отец актера из сериала «Кухня» Виктора Хориняка обратился в полицию, рассказав, что перевел мошенникам 452 тысячи рублей в надежде получить прибыль при помощи игры на бирже. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, заявление Виктор Хориняк-старший написал еще 28 ноября, однако известно о нем стало только сейчас.
«20 ноября 64-летнему Виктору позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации, которая сотрудничает с крупнейшими банками страны. Звонивший предложил пенсионеру приумножить свои капиталы с помощью трейдинга — игры на бирже», — рассказал источник в правоохранительных органах.
По его словам, пенсионер установил рекомендованное приложение, перевел небольшую сумму и, когда получил прибыль, решил «сыграть по-крупному».
«Он перевел на счета неизвестной финансовой организации 452 000 рублей в надежде получить с этого солидную прибыль. Однако вскоре осознал, что дивидендов не будет, как и его собственных денег», — пояснил источник.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере), заявил сотрудник правоохранительных органов.
«Рамблер» писал, что ранее мошенники похитили деньги у актера, исполнившего эпизодические роли в популярных сериалах, в том числе и «Счастливы вместе», 200 тысяч рублей.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , МВД , Комсомольская правда
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