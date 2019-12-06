Отца звезды «Кухни» обманули мошенники

Отца актера из сериала «Кухня» обманули мошенники

Отец актера из сериала «Кухня» Виктора Хориняка обратился в полицию, рассказав, что перевел мошенникам 452 тысячи рублей в надежде получить прибыль при помощи игры на бирже. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Комсомольская правда»

По данным издания, заявление Виктор Хориняк-старший написал еще 28 ноября, однако известно о нем стало только сейчас.

«20 ноября 64-летнему Виктору позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации, которая сотрудничает с крупнейшими банками страны. Звонивший предложил пенсионеру приумножить свои капиталы с помощью трейдинга — игры на бирже», — рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, пенсионер установил рекомендованное приложение, перевел небольшую сумму и, когда получил прибыль, решил «сыграть по-крупному».

«Он перевел на счета неизвестной финансовой организации 452 000 рублей в надежде получить с этого солидную прибыль. Однако вскоре осознал, что дивидендов не будет, как и его собственных денег», — пояснил источник.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере), заявил сотрудник правоохранительных органов.

«Рамблер» писал, что ранее мошенники похитили деньги у актера, исполнившего эпизодические роли в популярных сериалах, в том числе и «Счастливы вместе», 200 тысяч рублей.