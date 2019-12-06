Рудковская осудила мужа за расточительство

Новые серии шоу, по данным издания, будут показаны зрителям 7 декабря. В них супруги обсудят реализацию мечты Плющенко о плавучей бане, против строительства которой выступает Рудковская.

«На «кордоне» уже есть одна баня. Делать вторую — это излишество. Надо жить по средствам», — заявила она.

В свою очередь Евгений Плющенко попытался доказать жене, что баня — это вложение в будущее, в безоблачную пенсию. На что Рудковская заявила, что готова отказаться от своей доли «кордона» хоть сейчас.

«Рамблер» писал, что ранее, в ходе презентации шоу «ЯнаСупер», Рудковская рассказала, что из-за этого проекта серьезно поссорилась с мужем. По ее словам, изначально тот отказался участвовать в съемках и уехал вместе с сыном в деревню, однако в итоге им удалось помириться.