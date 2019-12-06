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Шоу-бизнес

Рудковская осудила мужа за расточительство 

Рамблер 1 час назад
Рудковская осудила мужа за расточительство
Фото: РИА Новости
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко в новых сериях реалити-шоу «ЯнаСупер» поспорили из-за дорогостоящего строительства бани. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Новые серии шоу, по данным издания, будут показаны зрителям 7 декабря. В них супруги обсудят реализацию мечты Плющенко о плавучей бане, против строительства которой выступает Рудковская.
«На «кордоне» уже есть одна баня. Делать вторую — это излишество. Надо жить по средствам», — заявила она.
В свою очередь Евгений Плющенко попытался доказать жене, что баня — это вложение в будущее, в безоблачную пенсию. На что Рудковская заявила, что готова отказаться от своей доли «кордона» хоть сейчас.
«Рамблер» писал, что ранее, в ходе презентации шоу «ЯнаСупер», Рудковская рассказала, что из-за этого проекта серьезно поссорилась с мужем. По ее словам, изначально тот отказался участвовать в съемках и уехал вместе с сыном в деревню, однако в итоге им удалось помириться.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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