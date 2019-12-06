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«Ничего не отменяется»: стало известно о причине отъезда Ветлицкой в Испанию 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Фото: globallookpress.com
Ранее в своем микроблоге 55-летняя певица опубликовала свежий видеоролик, не став скрывать от подписчиков тот факт, что она вернулась в Испанию. Менеджер Натальи Ветлицкой — Дмитрий Ашман — в интервью Teleprogramma.pro поспешил успокоить поклонников поп-исполнительницы, заверив, что знаменитость не собирается отменять запланированный гастрольный тур по России.
По словам представителя Натали, она была вынуждена на время оставить Москву ради поездки в Барселону. И причина кроется в личных обстоятельствах: как выяснилось, Ветлицкая захотела навестить дочь Ульяну, которая осталась за границей. Однако этот факт, по мнению Ашмана, никак не отразится на работоспособности и новых творческих планах артистки.
«Ничего не отменяется… все в процессе», — добавил менеджер Ветлицкой, заверив, что певица уехала в Испанию лишь на время для того, чтобы набраться сил и побыть с близкими людьми.
Ранее сообщение о том, что певица собирается вернуться в Россию и возобновить свою карьеру на сцене, прокомментировала Елена Миро. Светская львица подметила, что на заре своей карьеры Наталья считалась одной из самых привлекательных женщин на российской эстраде и этот факт сглаживал полное отсутствие вокальных данных.
Кроме того, блогер уверяет, что Ветлицкой скорее всего нечего предложить своим поклонникам, так как петь она никогда не умела. Как говорится, сколько людей — столько мнений.
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Комментарии 2 
Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Ветлицкая , Испания
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