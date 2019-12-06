Аллегрова «угнала» песню у Пугачевой 

Композитор и музыкант Виктор Чайка в студии программы «Судьба человека» заявил, что песню «Транзитный пассажир» должна была петь Алла Пугачева, однако ее «угнала» Ирина Аллегрова.
По словам музыканта, изначально слова песни были написаны Ларисой Рубальской для Аллы Пугачевой.
«Когда я вернулся с гастролей, Лариса Рубальская сказала, что показала эту песню Ирине Аллегровой. Аллегрова сказала, что если она не споет эту песню, то…А они были друзьями, подругами большими (…) Вообще отличительная черта звезд — понимать, что это — твоя песня», — рассказал он.
Однако, по его словам, Пугачева позднее забрала хит Игоря Николаева «Озеро надежды», который изначально предназначался для Аллегровой.
Также он вспомнил, как Аллегрова забрала и другую знаковую для ее творчества песню «Угонщица».
«Она хотела, чтобы песню спела ее дочка — Лала. (…) Я сыграл: «Я ждала тебя…». Ирина сказала, что это ее песня. Песня оказалась пророческой. В жизни нашей любимой артистки был период, когда она вышла замуж за Игоря Капусту, и получилось, что она его «угнала»», — заявил Виктор Чайка.