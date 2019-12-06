Аллегрова «угнала» песню у Пугачевой

По словам музыканта, изначально слова песни были написаны Ларисой Рубальской для Аллы Пугачевой.

«Когда я вернулся с гастролей, Лариса Рубальская сказала, что показала эту песню Ирине Аллегровой. Аллегрова сказала, что если она не споет эту песню, то…А они были друзьями, подругами большими (…) Вообще отличительная черта звезд — понимать, что это — твоя песня», — рассказал он.

Однако, по его словам, Пугачева позднее забрала хит Игоря Николаева «Озеро надежды», который изначально предназначался для Аллегровой.

Также он вспомнил, как Аллегрова забрала и другую знаковую для ее творчества песню «Угонщица».