Лариса Гузеева удалила позорный пост в Инстаграм

Унитаз исчез из публикаций телеведущей

Лариса Гузеева сегодня шокировала своих фолловеров в Инстаграм. Она написала новый пост, который был переполнен злобой. В качестве картинки телеведущая выбрала унитаз.

Гузеева написала, что какие-то проплаченные «опарыши» занимаются ее травлей в Интернете. Она считает, что это кто-то несовершеннолетний, но не переживает — она собирается возвращать зло матерям своих хейтеров.

Текст публикации вышел очень провокационным. Гузеева выражалась развязно, в министерстве культуры бы не оценили. Комментаторы тотчас же начали призывать телеведущую остудить пыл. Гузееву стыдили и провоцировали на новый скандал.

Телеведущая решила удалить этот пост с унитазом. Вместо него появились посты с цветами и овощами, которые вряд ли сгладят послевкусие от той публикации про опарышей. Гузеева потеряла лицо, и общественность это заметила.