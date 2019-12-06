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Лариса Гузеева удалила позорный пост в Инстаграм 

Вести Подмосковья + ещё 9 1 час назад
Гузеева удалила позорный пост в Инстаграм
Фото: открытые источники
Унитаз исчез из публикаций телеведущей
Лариса Гузеева сегодня шокировала своих фолловеров в Инстаграм. Она написала новый пост, который был переполнен злобой. В качестве картинки телеведущая выбрала унитаз.
Гузеева написала, что какие-то проплаченные «опарыши» занимаются ее травлей в Интернете. Она считает, что это кто-то несовершеннолетний, но не переживает — она собирается возвращать зло матерям своих хейтеров.
Текст публикации вышел очень провокационным. Гузеева выражалась развязно, в министерстве культуры бы не оценили. Комментаторы тотчас же начали призывать телеведущую остудить пыл. Гузееву стыдили и провоцировали на новый скандал.
Телеведущая решила удалить этот пост с унитазом. Вместо него появились посты с цветами и овощами, которые вряд ли сгладят послевкусие от той публикации про опарышей. Гузеева потеряла лицо, и общественность это заметила.
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Теги:
Шоу-бизнес , Лариса Гузеева , Минкультуры
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