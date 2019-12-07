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Происшествия

Рудковская отругала Плющенко за расточительность 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Рудковская отругала Плющенко за расточительность
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Продюсер Яна Рудковская высказалась мужу Евгению Плющенко по поводу его расточительности. Спор супругов о деньгах покажут 7 декабря в шоу «ЯнаСупер» на телеканале «Супер».
Фигурист давно мечтает построить баню, супруга против, тем более, что речь идёт о плавучей бане. Рудковская уверена, что без этого дорогостоящего сооружения вполне можно обойтись, тем более, что одна баня в доме уже есть. Спор едва не дойдёт до дележа имущества.
"Делать вторую — это излишество. Надо жить по средствам", — вразумляет мужа продюсер.
Евгений Плющенко пытается доказать, что строительство бани — это как раз хорошие инвестиции в дальнейшую безоблачную пенсию. Но Рудклвская категорична и заявляет, что хоть сейчас готова отказаться от своей доли «кордона», как супруги называют свой дом.
Ранее News.ru сообщал, что телеведущая и продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко совершили крупную покупку. Теперь в их семье появился ещё один предмет роскоши — передвижной дом.
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Теги:
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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