Рудковская отругала Плющенко за расточительность

Продюсер Яна Рудковская высказалась мужу Евгению Плющенко по поводу его расточительности. Спор супругов о деньгах покажут 7 декабря в шоу «ЯнаСупер» на телеканале «Супер».

Фигурист давно мечтает построить баню, супруга против, тем более, что речь идёт о плавучей бане. Рудковская уверена, что без этого дорогостоящего сооружения вполне можно обойтись, тем более, что одна баня в доме уже есть. Спор едва не дойдёт до дележа имущества.

"Делать вторую — это излишество. Надо жить по средствам", — вразумляет мужа продюсер.

Евгений Плющенко пытается доказать, что строительство бани — это как раз хорошие инвестиции в дальнейшую безоблачную пенсию. Но Рудклвская категорична и заявляет, что хоть сейчас готова отказаться от своей доли «кордона», как супруги называют свой дом.

Ранее News.ru сообщал, что телеведущая и продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко совершили крупную покупку. Теперь в их семье появился ещё один предмет роскоши — передвижной дом.