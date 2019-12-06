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Брат отрекся от Жанны Агузаровой 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Брат отрекся от Жанны Агузаровой
Фото: РИА Новости
Брат Жанны Агузаровой заявил «СтарХит», что у него нет сестер.
По данным издания, младший брат певицы по маме Дмитрий Рыскаль живет в Тюмени и «всячески скрывает кровные узы с Агузаровой».
«У меня нет сестер!», — заявил он.
Однако, по словам знакомой Рыскаля Натальи, брат все же поддерживает связь с певицей, но не афиширует это.
«Они общаются. Но не афишируют подробности, мол, их личное дело. Дмитрий — самодостаточный семейный мужчина. Он не нуждается в помощи старшей сестры, в отличие от разных дальних родственников, которым только и подавай легких денег от известной родни», — отметила она.
«Рамблер» писал, что ранее двоюродная сестра певицы Жанны Агузаровой Зарема рассказала, что исполнительница уже больше тридцати лет не общается с мамой и порвала все связи с семьей.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , StarHit
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