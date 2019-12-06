Брат отрекся от Жанны Агузаровой

Брат Жанны Агузаровой заявил «СтарХит», что у него нет сестер.

По данным издания, младший брат певицы по маме Дмитрий Рыскаль живет в Тюмени и «всячески скрывает кровные узы с Агузаровой».

«У меня нет сестер!», — заявил он.

Однако, по словам знакомой Рыскаля Натальи, брат все же поддерживает связь с певицей, но не афиширует это.

«Они общаются. Но не афишируют подробности, мол, их личное дело. Дмитрий — самодостаточный семейный мужчина. Он не нуждается в помощи старшей сестры, в отличие от разных дальних родственников, которым только и подавай легких денег от известной родни», — отметила она.

«Рамблер» писал, что ранее двоюродная сестра певицы Жанны Агузаровой Зарема рассказала, что исполнительница уже больше тридцати лет не общается с мамой и порвала все связи с семьей.