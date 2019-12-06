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Раймонд Паулс рассказал о навязчивости россиян 

Рамблер + ещё 4 15 минут назад
Раймонд Паулс счел россиян навязчивыми
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Композитор Раймонд Паулс, сравнив в ходе интервью изданию Apollo, латвийскую и российскую публику, отметил излишнюю навязчивость россиян.
«Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера. Я выходил после концерта с Пугачевой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво», — заявил музыкант.
При этом он напомнил изданию, что уже 60 лет женат на русской.
Композитор также заявил, что его популярность, так помогавшая в годы дефицита, сейчас иногда мешает ему.
«Если на Домской площади [в Риге] будет проходить узбекская или казахская делегация, я определенно услышу мое имя. Да, популярность иногда мешает, но если ее нет, то заниматься концертной деятельностью очень сложно», — подчеркнул он.
«Рамблер» писал, что ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал представителей российского шоу-бизнеса, не отказавшихся от выступлений в Латвии после того, как туда был запрещен въезд части российских артистов, в том числе и его жене, певице Валерии. Однако, по его словам, помочь Валерии попытались певица Лайма Вайкуле и композитор Раймонд Паулс, обратившиеся к влиятельным людям.
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Комментарии 10 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Раймонд Паулс , Лайма Вайкуле , Иосиф Пригожин , Валерия
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