Раймонд Паулс счел россиян навязчивыми

Раймонд Паулс рассказал о навязчивости россиян

Композитор Раймонд Паулс , сравнив в ходе интервью изданию Apollo , латвийскую и российскую публику, отметил излишнюю навязчивость россиян.

«Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера. Я выходил после концерта с Пугачевой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво», — заявил музыкант.

При этом он напомнил изданию, что уже 60 лет женат на русской.

Композитор также заявил, что его популярность, так помогавшая в годы дефицита, сейчас иногда мешает ему.

«Если на Домской площади [в Риге] будет проходить узбекская или казахская делегация, я определенно услышу мое имя. Да, популярность иногда мешает, но если ее нет, то заниматься концертной деятельностью очень сложно», — подчеркнул он.