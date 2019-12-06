Лазарев отказался жениться

Лазарев заявил, что не собирается жениться

Сергей Лазарев в разговоре. Корреспондентом «Комсомольской правде» заявил , что в ближайшее время жениться не собирается. Певец отметил, что у каждого в жизни свой путь. Артист сделал заявление на вручении премии «Виктория». На вопрос журналиста, не собирается ли он в скором времени связать себя узами брака с какой-нибудь женщиной, музыкант ответил лаконично, но предельно ясно.

«Нет. В этом направлении я не работаю», — заявил Лазарев.

Он также отметил, что каждый сам выбирает свой жизненный путь. Сам певец все своё свободное время посвящает детям, которые, по его словам, делают его самым счастливым человеком на Земле. Певец пояснил, что справляться с родительскими обязанностями пытается самостоятельно, но без помощи няней ему не обойтись, особенно когда приходится уезжать на гастроли. О матери своих дочери и сына артист упорно не распространяется.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ выдвинули предположение о том, кто может являться матерью детей Сергея Лазарева. По сведениям журналистов, ей может быть давняя подруга певца — 32-летняя Анна Белодедова. Данные о ней разнятся, Анну Белодедову называют как певицей, так и преуспевающей бизнесвумен. При этом есть информация о том, что Сергей Лазарев и Анна Белодедова уже более пяти лет состоит в серьезных отношениях, однако не оформляют брак официально, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.