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Иван Ургант пошутил о беседе с Дмитрием Медведевым 

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Ургант пошутил о беседе с Дмитрием Медведевым
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Телеведущий Иван Ургант заявил, что расстроился, когда не получил приглашение на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Своё отсутствие за столом с главой правительства он объяснил тем, что его место занял другой представитель телеканала.
Если раньше приглашали ведущих всё-таки более развлекательных телеканалов: Сергея Брилёва, Ираду Зейналову, Петра Толстого, то сейчас пригласили серьёзную журналистику: Анастасию Ивлееву, Андрея Разыграева, Тимура Батрутдинова, замечательную раскрепощённую девочку с канала «Карусель», — пошутил ведущий шоу «Вечерний Ургант» в эфире Первого канала.
Он отметил, что у него накопилось много вопросов к Медведеву. В частности, Ургант хотел бы уточнить: приобрел ли Медведев хлебопечь с функцией закваски? Какая любимая диснеевская принцесса у премьер-министра? Перед тем как забрасывать удочку, нужно ли плевать на червя?
Ранее News.ru сообщал, что Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру. Он пошутил, что хотел бы выразить поддержку коллеге с телеканала, но побоялся «признаваться» в гомосексуальной ориентации. Телеведущий также упрекнул Певцова в том, что тот назвал Познера врагом народа, хотя таких слов никто не произносил.
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Комментарии 3 
Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Медведев , Ирада Зейналова , Анастасия Ивлеева , Андрей Разыграев , Сергей Брилев , Иван Ургант , Петр Толстой , Тимур Батрутдинов , Первый канал
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