Иван Ургант пошутил о беседе с Дмитрием Медведевым

Телеведущий Иван Ургант заявил, что расстроился, когда не получил приглашение на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым . Своё отсутствие за столом с главой правительства он объяснил тем, что его место занял другой представитель телеканала.

Он отметил, что у него накопилось много вопросов к Медведеву. В частности, Ургант хотел бы уточнить: приобрел ли Медведев хлебопечь с функцией закваски? Какая любимая диснеевская принцесса у премьер-министра? Перед тем как забрасывать удочку, нужно ли плевать на червя?

Ранее News.ru сообщал, что Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру. Он пошутил, что хотел бы выразить поддержку коллеге с телеканала, но побоялся «признаваться» в гомосексуальной ориентации. Телеведущий также упрекнул Певцова в том, что тот назвал Познера врагом народа, хотя таких слов никто не произносил.