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Суд Москвы взыскал с Киркорова €651 тыс. ипотечного долга в пользу латвийского банка ABLV 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Суд взыскал с Киркорова сотни тысяч евро за ипотеку
Фото: globallookpress.com
Таганский суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск латвийского банка ABLV, требовавшего взыскать с певца Филиппа Киркорова около €4 млн по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. Как уточнил ТАСС представляющий интересы артиста адвокат Александр Добровинский, в пользу банка с его доверителя судом взыскана €651 тыс.
"Просьба банка была €3,9 млн, он настаивал на этом. Решение принято, €651 тыс. вместо €4 млн, не считая процентов — около €20 тыс. ", — сказал защитник. Судебный процесс прошел в закрытом режиме.
Как уточнил адвокат, юристы Киркорова предлагали банку мировое соглашение, однако истец ответил отказом.
"Это очередная наша с Филиппом победа — полная, безоговорочная и потрясающая", — отметил Добровинский.
Ранее в суде сообщили ТАСС, согласно исковым требованиям, Киркоров является заемщиком, а поручителем по кредитному договору с банком выступила компания певца ООО "Филипп Киркоров продакшн". Латвийский банк требовал взыскать с Киркорова €651 тыс. основного долга по ипотечному кредиту. В ходе заседания были уточнены штраф, неустойка и проценты.
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Комментарии 9 
Теги:
Шоу-бизнес , Прибалтика , Филипп Киркоров , Александр Добровинский , ИТАР-ТАСС , Москва
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