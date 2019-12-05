Суд взыскал с Киркорова сотни тысяч евро за ипотеку

Суд Москвы взыскал с Киркорова €651 тыс. ипотечного долга в пользу латвийского банка ABLV

Таганский суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск латвийского банка ABLV, требовавшего взыскать с певца Филиппа Киркорова около €4 млн по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. Как уточнил ТАСС представляющий интересы артиста адвокат Александр Добровинский , в пользу банка с его доверителя судом взыскана €651 тыс.

"Просьба банка была €3,9 млн, он настаивал на этом. Решение принято, €651 тыс. вместо €4 млн, не считая процентов — около €20 тыс. ", — сказал защитник. Судебный процесс прошел в закрытом режиме.

Как уточнил адвокат, юристы Киркорова предлагали банку мировое соглашение, однако истец ответил отказом.

"Это очередная наша с Филиппом победа — полная, безоговорочная и потрясающая", — отметил Добровинский.

Ранее в суде сообщили ТАСС, согласно исковым требованиям, Киркоров является заемщиком, а поручителем по кредитному договору с банком выступила компания певца ООО "Филипп Киркоров продакшн". Латвийский банк требовал взыскать с Киркорова €651 тыс. основного долга по ипотечному кредиту. В ходе заседания были уточнены штраф, неустойка и проценты.