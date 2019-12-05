Киркоров задолжал миллионы евро за ипотеку

Таганский суд Москвы частично взыскал с певца Филиппа Киркорова 651 тысячу евро по ипотечному кредиту в пользу латвийского банка ABLV. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Киркорова Александра Добровинского.

Иск банка удовлетворен частично — исковые требования составляли около 4 млн евро и включали в себя штраф, неустойку и проценты.

«Просьба банка была 3,9 млн евро, он настаивал на этом. Решение принято — 651 тысяча евро вместо 4 млн, не считая процентов — около 20 тысяч евро. Это очередная наша с Филиппом победа — полная, безоговорочная и потрясающая», — сообщил адвокат.

По словам Добровинского, Киркоров предлагал банку мировое соглашение, но тот ответил отказом.

Иск латвийского банка ABLV был зафиксирован Таганским судом в сентябре этого года. Финансовая организация требовала взыскать с Филиппа Киркорова как заемщика и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» как поручителя 651 тысячу евро в качестве основного долга по ипотечному кредиту. Позже были учтены штраф, неустойка и проценты.