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Криминал

Киркоров задолжал миллионы евро за ипотеку 

Рамблер + ещё 5 8 минут назад
Киркоров задолжал миллионы евро за ипотеку
Фото: globallookpress.com
Таганский суд Москвы частично взыскал с певца Филиппа Киркорова 651 тысячу евро по ипотечному кредиту в пользу латвийского банка ABLV. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Киркорова Александра Добровинского.
Иск банка удовлетворен частично — исковые требования составляли около 4 млн евро и включали в себя штраф, неустойку и проценты.
«Просьба банка была 3,9 млн евро, он настаивал на этом. Решение принято — 651 тысяча евро вместо 4 млн, не считая процентов — около 20 тысяч евро. Это очередная наша с Филиппом победа — полная, безоговорочная и потрясающая», — сообщил адвокат.
По словам Добровинского, Киркоров предлагал банку мировое соглашение, но тот ответил отказом.
Иск латвийского банка ABLV был зафиксирован Таганским судом в сентябре этого года. Финансовая организация требовала взыскать с Филиппа Киркорова как заемщика и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» как поручителя 651 тысячу евро в качестве основного долга по ипотечному кредиту. Позже были учтены штраф, неустойка и проценты.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Прибалтика , Филипп Киркоров , Москва
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