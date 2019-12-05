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Сябитова перед увольнением свела счеты с Гузеевой 

Рамблер + ещё 1 1 минуту назад
Сябитова перед увольнением свела счеты с Гузеевой
Фото: globallookpress.com
Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова пожаловалась в Instagram на свою соведущую Ларису Гузееву.
«У нас на программе — я человек — груша. А упражняется на мне Лариса Гузеева», — написала она и опубликовала видеоподборку, в которой Гузеева колко высказывается в ее адрес.
На записи Гузеева называет Сябитову «глухой тетерей», «подколодной змеей», угрожает, что «убьет ее», и заявляет: «Я крупная. Но и жирнее есть, и хабалистей». Увидев реакцию Сябитовой на эти слова, Гузеева говорит: «Да не ты, что ты плачешься сидишь!»
Однако Сябитова отметила, что не обижается на коллегу, потому что «она это делает с искренней любовью».
«И я люблю тебя, Ларисочка!» — добавила телесваха.
Передача «Давай поженимся» выходит в эфир с 2008 года. Недавно появились слухи о возможном закрытии программы из-за низких рейтингов. Роза Сябитова, комментируя информацию, выразила надежду, что шоу не закроется, и пообещала поклонникам, что даже в противном случае оно продолжит выходить в Youtube.
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Комментарии 5 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес
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