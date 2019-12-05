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Юрий Лоза раскрыл, от чего зависят гонорары звезд на корпоративах 

Ura.Ru 21 минуту назад
Лоза раскрыл взаимосвязь «понтов» и гонораров звезд
Фото: globallookpress.com
Певец Юрий Лоза уверен, что цена появления известной личности на новогоднем корпоративе не соответствует качеству выступления артиста. По мнению Лозы, медийные люди нужны на подобных мероприятиях только для того, чтобы с ними сфотографировались.
«Цена у нас давным-давно оторвана от качества работы. Она абсолютно не связана с песнями, не связана с вокальными данными — только с понтами», — высказался певец в интервью News.ru.
Он вспомнил историю, когда за свой приезд немецкая супермодель Клаудия Шиффер получила большие деньги, хотя, по сути, ничего не делала.
Лоза рассказал, что в прошлом году его попросили найти одного из резидентов Comedy Club для корпоратива в небольшой городе. Он предупредил, что ценник будет запредельный, однако контакты все же предоставил. Позднее он узнал, что выступление было не смешным.
«Своего юмора у него нет, потому что в своём Comedy Club он озвучивает шутки, написанные другим человеком. Он — недоученный ботаник», — добавил певец.
Ранее стали известны гонорары звезд за выступление на новогодних корпоративах. Самые дорогие выступления будут непосредственно в день праздника, однако некоторые артисты не соглашаются на выступления в новогоднюю ночь даже за большие деньги.
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Комментарии 1 
Теги:
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Клаудия Шиффер
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