А Дружинина помоложавей: Пугачевой вынесли приговор

А Дружинина помоложавей: Пугачеву раскритиковали в соцсетях за новое фото

В Сети обсуждают совместное фото двух звезд из студии телешоу.

Певица Алла Пугачева пришла в студию популярного телешоу, которое ведет ее муж Максим Галкин . В соцсетях появились фото из студии. Публику особенно заинтересовал совместный снимок Примадонны с известной актрисы.

На одном из обнародованных в «Инстаграме» изображений Алла Борисовна позирует рядом со своей дочерью Кристиной Орбакайте и 83-летней актрисой Светланой Дружининой . Дочь Аллы Борисовны сделала ставку на смешение стилей: голубые джинсы, бельевой белый топ и экстравагантный розовый пиджак с красным декором. Но комментаторов больше заинтересовали старшие звезды.

Пугачева появилась в студии в просторном черном наряде, розовых очках и крупном колье. Дополнили образ прическа «под химию» и яркий макияж. Дружинина же предпочла элегантную классику. Обычно публика восхищается моложавым видом 70-летней певицы, но не на этот раз. Конечно, восторженные отзывы были, но многие комментаторы отметили, что Дружинина на фото как будто смотрится моложавей звезды эстрады, а ведь она старше почти на 15 лет.