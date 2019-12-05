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А Дружинина помоложавей: Пугачеву раскритиковали в соцсетях за новое фото 

Суть событий + ещё 2 5 декабря 2019
А Дружинина помоложавей: Пугачевой вынесли приговор
Фото: РИА Новости
В Сети обсуждают совместное фото двух звезд из студии телешоу.
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Певица Алла Пугачева пришла в студию популярного телешоу, которое ведет ее муж Максим Галкин. В соцсетях появились фото из студии. Публику особенно заинтересовал совместный снимок Примадонны с известной актрисы.
На одном из обнародованных в «Инстаграме» изображений Алла Борисовна позирует рядом со своей дочерью Кристиной Орбакайте и 83-летней актрисой Светланой Дружининой. Дочь Аллы Борисовны сделала ставку на смешение стилей: голубые джинсы, бельевой белый топ и экстравагантный розовый пиджак с красным декором. Но комментаторов больше заинтересовали старшие звезды.
Пугачева появилась в студии в просторном черном наряде, розовых очках и крупном колье. Дополнили образ прическа «под химию» и яркий макияж. Дружинина же предпочла элегантную классику. Обычно публика восхищается моложавым видом 70-летней певицы, но не на этот раз. Конечно, восторженные отзывы были, но многие комментаторы отметили, что Дружинина на фото как будто смотрится моложавей звезды эстрады, а ведь она старше почти на 15 лет.
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Комментарии 5 
Теги:
Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Светлана Дружинина , Максим Галкин , Алла Пугачева
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