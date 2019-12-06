Cолиста группы «Корни» обвинили в издевательствах

Домработницы участника музыкальной группы «Корни» Алексея Кабанова в эфире программы «На самом деле» обвинили своего работодателя в систематических издевательствах. Женщины потребовали с артиста компенсацию в размере 1 миллиона рублей.
Елена Фидякова рассказала гостям в студии, что Кабанов однажды поставил ее на колени и запер на три дня без еды и воды в комнате. При этом ее коллега Анжелика Жданова снимала «зверства» музыканта на видео. В доказательство своих слов домработница предъявила два ролика, на одном из которых музыкант запирает на ключ комнату, куда только что вошла Фидякова, а на другом — певец помогает подняться закрывающейся от него руками женщине.
Обе домработницы в результате не прошли проверку своих слов на детекторе лжи. Эксперты выяснили, что запечатлённые на видеозаписях «издевательства» — постановка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», звезда сериала «К