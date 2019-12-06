Cолиста группы «Корни» обвинили в издевательствах

Домработницы обвинили солиста группы «Корни» в издевательствах

Солист группы «Корни» Алексей Кабанов оказался в центре скандала с издевательствами над домашним персоналом. В побоях и унижениях певца обвинили работавшие у него Елена Фидякова и Анжелика Жданова

Елена Фидякова рассказала, как музыкант ставил её на колени и на трое суток запирал в комнате, не давая ни еды, ни воды. Коллегу поддержала Анжелика Жданова, которая тайком от хозяина снимала его «расправы» над женщиной. С требованием выплатить миллион рублей компенсации женщины пришли на ток-шоу «На самом деле» на Первом канале.

В качестве доказательств зверских истязаний были представлены два видеоролика, где певец запирают комнату, куда вошла Фидякова, на ключ, а также странную сцену на лестнице, где Кабанов пытается помочь встать упавшей домработнице, а та закрывается от него руками.

Проверка на полиграфе показала, что сцены «зверских издевательств» над домработницей были постановочными, как и голословные обвинения второй работницы певца Ждановой о том, что её тоже обижали. Женщины воспользовались несдержанностью музыканта, порой переходящую в агрессию, а также его пренебрежительным отношением к персоналу и вымогали с него деньги.