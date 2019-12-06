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Домработницы обвинили солиста группы «Корни» в издевательствах 

News.ru + ещё 4 56 минут назад
Cолиста группы «Корни» обвинили в издевательствах
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Солист группы «Корни» Алексей Кабанов оказался в центре скандала с издевательствами над домашним персоналом. В побоях и унижениях певца обвинили работавшие у него Елена Фидякова и Анжелика Жданова.
Елена Фидякова рассказала, как музыкант ставил её на колени и на трое суток запирал в комнате, не давая ни еды, ни воды. Коллегу поддержала Анжелика Жданова, которая тайком от хозяина снимала его «расправы» над женщиной. С требованием выплатить миллион рублей компенсации женщины пришли на ток-шоу «На самом деле» на Первом канале.
В качестве доказательств зверских истязаний были представлены два видеоролика, где певец запирают комнату, куда вошла Фидякова, на ключ, а также странную сцену на лестнице, где Кабанов пытается помочь встать упавшей домработнице, а та закрывается от него руками.
Проверка на полиграфе показала, что сцены «зверских издевательств» над домработницей были постановочными, как и голословные обвинения второй работницы певца Ждановой о том, что её тоже обижали. Женщины воспользовались несдержанностью музыканта, порой переходящую в агрессию, а также его пренебрежительным отношением к персоналу и вымогали с него деньги.
Ранее News.ru сообщал, что бывшая участница «Дома-2», а ныне светская львица Виктория Романец узнала, кто похитил у неё сумку с 20 млн рублей. Происшествие случилось 2 сентября в одном из элитных ресторанов Москвы.
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Теги:
Шоу-бизнес , Виктория Романец , Анжелика Жданова , Алексей Кабанов
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