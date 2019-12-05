«Поженились для галочки»: браку Собчак вынесли приговор

«Поженились для галочки»: таролог Кинжинов предсказал, чем закончится гостевой брак Собчак

Ксения Собчак в начале года развелась с Максимом Виторганом и уже в сентябре сыграла пышную свадьбу с новым избранником Константином Богомоловым . Многие гости, присутствовавшие на торжестве, заверяли, что по их щекам текли слезы, так трогательно молодожены смотрелись вместе. Вскоре телеведущая объявила, что строит новый особняк, где будут две детские комнаты: для сына Платона и будущего ребенка.

Однако мама Ксении Людмила Нарусова в интервью проговорилась, что сейчас ее дочь живет раздельно с мужем. Телеведущая с наследником и нянями живет в своем доме, а Богомолов по-прежнему обитает на съемной квартире. Эта информация вызвала резонанс в обществе. Многие артисты признались, что не смогли бы жить в гостевом браке. Сама Собчак комментировать произошедшее не стала.

«Доказывать, что мы живем вместе — глупо как-то», — отметила она в своем телеграм-канале.

А специально для портала Teleprogramma.pro Александр Кинжинов, финалист «Битвы экстрасенсов», таролог, попытался увидеть, что происходит в этой паре.

«Гостевым браком, как его часто называют в прессе, этот брак будет не долго. Вероятнее всего, молодожёны съедутся уже грядущей весной. Но полноценным этот брак можно будет назвать с большой натяжкой. Скорее это будет брак «для галочки», что называется вышла замуж (женился), ибо пора, время пришло», — высказался экстрасенс.

Несмотря на все нюансы, Кинжинов отметил, что в союзе присутствует любовь. Более того, больше официально Собчак в брак уже не вступит.