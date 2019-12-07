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Дочка Лободы проговорилась о братике 

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Дочка Лободы проговорилась о братике
Фото: instagram.com
Певица Светлана Лобода выложила в своем Instagram трогательное видео со своей старшей дочерью. Восьмилетняя Евангелина проговорилась, что мечтает о братике.
"Солнышко мое, — ласково обращается певица к дочке. — Моя любовь". "Твоя любовь уже братика ждет", — заявляет Евангелина. "Так, тихо!" — говорит Лобода и завершает съемку.
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😂🤷‍♀️ой, мама, ой

Uma publicação compartilhada por  LOBODA (@lobodaofficial) em 

В настоящее время у Лободы две дочери — старшая, Евангелина, родилась в 2011 году, а младшая, Тильда, в 2018. Девочки очень разные, рассказала певица ведущему "Прямого эфира" Андрею Малахову. Старшая дочь — эмоциональная, открытая, любит общение, а младшая — спокойная, наблюдательная, очень обаятельная, но любит держать все в себе.
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Теги:
Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Андрей Малахов
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